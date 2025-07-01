https://crimea.ria.ru/20250701/putin-poruchil-pomoch-zhertvam-teraktov-v-bryanskoy-i-kurskoy-oblastyakh-1147615747.html

Путин поручил помочь жертвам терактов в Брянской и Курской областях

Путин поручил помочь жертвам терактов в Брянской и Курской областях - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Путин поручил помочь жертвам терактов в Брянской и Курской областях

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Соответствующее поручение... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T12:16

2025-07-01T12:16

2025-07-01T12:16

новости

владимир путин (политик)

закон и право

чп с поездами в брянской и курской областях

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Поручение дано правительству Российской Федерации совместно с МЧС России, исполнительными органами Брянской и Курской областей и открытому акционерному обществу "Российские железные дороги", доклад об исполнении должен быть предоставлен до 1 августа.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области были объявлены днями траура.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под БрянскомПутин посмертно наградил погибшего при теракте под Брянском машинистаЧисло пострадавших в ЧП с поездом Брянской области выросло до 104-х

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), закон и право, чп с поездами в брянской и курской областях, россия