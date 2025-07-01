Путин поручил помочь жертвам терактов в Брянской и Курской областях
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах в Брянской и Курской областях
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 31 мая – 1 июня 2025 года, а также членам семей погибших граждан", - сказано в документе.
Поручение дано правительству Российской Федерации совместно с МЧС России, исполнительными органами Брянской и Курской областей и открытому акционерному обществу "Российские железные дороги", доклад об исполнении должен быть предоставлен до 1 августа.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области были объявлены днями траура.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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