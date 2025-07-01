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Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине
Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию на Украине. РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T19:24
2025-07-01T20:53
новости
владимир путин (политик)
эммануэль макрон
россия
франция
переговоры
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.При рассмотрении ситуации вокруг Украины российский лидер напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности РФ, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями, подчеркнули в Кремле.Последний телефонный разговор двух лидеров состоялся три года назад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, владимир путин (политик), эммануэль макрон, россия, франция, переговоры, украина
Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине

Путин и Макрон обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине

19:24 01.07.2025 (обновлено: 20:53 01.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
При рассмотрении ситуации вокруг Украины российский лидер напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности РФ, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями, подчеркнули в Кремле.
"Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии", – сказано в сообщении.
Последний телефонный разговор двух лидеров состоялся три года назад.
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