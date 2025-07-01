https://crimea.ria.ru/20250701/putin-i-makron-obsudili-uregulirovanie-konflikta-na-ukraine-1147629812.html

Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине

Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию на Украине. РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T19:24

2025-07-01T19:24

2025-07-01T20:53

новости

владимир путин (политик)

эммануэль макрон

россия

франция

переговоры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.При рассмотрении ситуации вокруг Украины российский лидер напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности РФ, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями, подчеркнули в Кремле.Последний телефонный разговор двух лидеров состоялся три года назад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250629/chto-mozhet-uskorit-peregovory-rossii-i-ukrainy--otvet-kremlya-1147579357.html

россия

франция

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), эммануэль макрон, россия, франция, переговоры, украина