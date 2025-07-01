https://crimea.ria.ru/20250701/osvobodite-sotrudnikov-sputnik-azerbaydzhan---zayavlenie-rossii-segodnya-1147618743.html

В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik Азербайджан

В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik Азербайджан - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik Азербайджан

Обвинения задержанным сотрудникам Sputnik Азербайджан не предъявлены. Допуск консульских работников к россиянам не обеспечен. Об этом сказано в заявлении... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T14:23

2025-07-01T14:23

2025-07-01T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Обвинения задержанным сотрудникам Sputnik Азербайджан не предъявлены. Допуск консульских работников к россиянам не обеспечен. Об этом сказано в заявлении пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" по поводу задержания руководителей Sputnik Азербайджан в Баку.Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан, подчеркнули в пресс-службе. Также отмечается, что здоровье Игоря Картавых вызывает повышенную тревогу. Ему требуется лекарства, включая инсулин."Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег", - призывает медиагруппа.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, заявил ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"Алиев не прилетит в Москву на парад ПобедыИнтервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik, азербайджан, новости, международная медиагруппа "россия сегодня", россия