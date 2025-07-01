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В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik Азербайджан - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik Азербайджан
В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik Азербайджан - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik Азербайджан
Обвинения задержанным сотрудникам Sputnik Азербайджан не предъявлены. Допуск консульских работников к россиянам не обеспечен. Об этом сказано в заявлении... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T14:23
2025-07-01T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Обвинения задержанным сотрудникам Sputnik Азербайджан не предъявлены. Допуск консульских работников к россиянам не обеспечен. Об этом сказано в заявлении пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" по поводу задержания руководителей Sputnik Азербайджан в Баку.Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан, подчеркнули в пресс-службе. Также отмечается, что здоровье Игоря Картавых вызывает повышенную тревогу. Ему требуется лекарства, включая инсулин."Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег", - призывает медиагруппа.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, заявил ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"Алиев не прилетит в Москву на парад ПобедыИнтервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления
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sputnik, азербайджан, новости, международная медиагруппа "россия сегодня", россия
В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik Азербайджан

"Россия сегодня" потребовала освободить сотрудников Sputnik Азербайджан - заявление

14:23 01.07.2025 (обновлено: 16:07 01.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Обвинения задержанным сотрудникам Sputnik Азербайджан не предъявлены. Допуск консульских работников к россиянам не обеспечен. Об этом сказано в заявлении пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" по поводу задержания руководителей Sputnik Азербайджан в Баку.
"В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции - граждан Азербайджана. Обвинения им не предъявлены, допуск консульских сотрудников к гражданам России не обеспечен, по имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника", - сказано в заявлении.
Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан, подчеркнули в пресс-службе. Также отмечается, что здоровье Игоря Картавых вызывает повышенную тревогу. Ему требуется лекарства, включая инсулин.
"Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег", - призывает медиагруппа.
В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, заявил ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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