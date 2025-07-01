https://crimea.ria.ru/20250701/novyy-antirekord-na-ukraine-chislo-shkolnikov-dostiglo-minimuma-za-30-let-1147625123.html

Новый антирекорд: на Украине число школьников достигло минимума за 30 лет

Новый антирекорд: на Украине число школьников достигло минимума за 30 лет - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Новый антирекорд: на Украине число школьников достигло минимума за 30 лет

На Украине на сегодняшний день находятся 3,74 миллиона детей школьного возраста – это самый низкий показатель за последние 30 лет. Об этом сообщают украинские... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T17:16

2025-07-01T17:16

2025-07-01T17:16

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дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. На Украине на сегодняшний день находятся 3,74 миллиона детей школьного возраста – это самый низкий показатель за последние 30 лет. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.Согласно приведенным данным, каждый десятый украинский школьник формально остается в системе образования Украины, но по факту уже находится за границей.По данным ООН, примерно 1,4 миллиона украинских беженцев по всему миру – именно дети в возрасте от 3-х до 17-ти лет. Социологические опросы свидетельствуют, что тенденция к уменьшению количества детей школьного возраста на Украине и выезда их за границу со временем будет только усиливаться.Не лучше обстоят дела и в системе высшего образования Украины. По данным СМИ, в 2024 году в вузы страны поступило наименьшее количество студентов за последние девять лет – 197 тысяч. Это также объясняется массовым выездом молодежи в другие страны. В частности, родителей старшеклассников беспокоит возможное снижение мобилизационного возраста до 18 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.В феврале 2025 года минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границейООН урезала помощь беженцам с УкраиныЧто ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, школа, дети