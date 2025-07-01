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Новый антирекорд: на Украине число школьников достигло минимума за 30 лет
Новый антирекорд: на Украине число школьников достигло минимума за 30 лет - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Новый антирекорд: на Украине число школьников достигло минимума за 30 лет
На Украине на сегодняшний день находятся 3,74 миллиона детей школьного возраста – это самый низкий показатель за последние 30 лет. Об этом сообщают украинские... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T17:16
2025-07-01T17:16
2025-07-01T17:16
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украина
школа
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. На Украине на сегодняшний день находятся 3,74 миллиона детей школьного возраста – это самый низкий показатель за последние 30 лет. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.Согласно приведенным данным, каждый десятый украинский школьник формально остается в системе образования Украины, но по факту уже находится за границей.По данным ООН, примерно 1,4 миллиона украинских беженцев по всему миру – именно дети в возрасте от 3-х до 17-ти лет. Социологические опросы свидетельствуют, что тенденция к уменьшению количества детей школьного возраста на Украине и выезда их за границу со временем будет только усиливаться.Не лучше обстоят дела и в системе высшего образования Украины. По данным СМИ, в 2024 году в вузы страны поступило наименьшее количество студентов за последние девять лет – 197 тысяч. Это также объясняется массовым выездом молодежи в другие страны. В частности, родителей старшеклассников беспокоит возможное снижение мобилизационного возраста до 18 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.В феврале 2025 года минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границейООН урезала помощь беженцам с УкраиныЧто ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, украина, школа, дети
Новый антирекорд: на Украине число школьников достигло минимума за 30 лет
На Украине численность школьников упала до исторического минимума за годы независимости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. На Украине на сегодняшний день находятся 3,74 миллиона детей школьного возраста – это самый низкий показатель за последние 30 лет. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Согласно приведенным данным, каждый десятый украинский школьник формально остается в системе образования Украины, но по факту уже находится за границей.
"Всего за границей может быть 720 тысяч украинских школьников, но это приблизительная оценка, официальных данных нет. Исследование ЮНЕСКО показывает, что только в ЕС, и то не во всех странах, в прошлом году учились почти 665 тысяч украинских школьников", – указывают авторы публикации.
По данным ООН, примерно 1,4 миллиона украинских беженцев по всему миру – именно дети в возрасте от 3-х до 17-ти лет. Социологические опросы свидетельствуют, что тенденция к уменьшению количества детей школьного возраста на Украине и выезда их за границу со временем будет только усиливаться.
Не лучше обстоят дела и в системе высшего образования Украины. По данным СМИ, в 2024 году в вузы страны поступило наименьшее количество студентов за последние девять лет – 197 тысяч. Это также объясняется массовым выездом молодежи в другие страны. В частности, родителей старшеклассников беспокоит возможное снижение мобилизационного возраста до 18 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения
, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию
на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года Зеленский подписал
принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
В феврале 2025 года минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила
, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.
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