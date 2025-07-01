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Наводнение в Краснодарском крае: подтоплены десятки домов - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Наводнение в Краснодарском крае: подтоплены десятки домов
Наводнение в Краснодарском крае: подтоплены десятки домов - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Наводнение в Краснодарском крае: подтоплены десятки домов
В Северском районе и Горячем Ключе Краснодарского края в результате резкого подъема уровня поды подтоплены 20 домов, более 50 придомовых территорий, мост,... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T13:21
2025-07-01T13:21
погода
наводнение
краснодарский край
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Северском районе и Горячем Ключе Краснодарского края в результате резкого подъема уровня поды подтоплены 20 домов, более 50 придомовых территорий, мост, палаточный лагерь и другие объекты. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.В Шабановском ввели режим ЧС, на базе школы открыт пункт временного размещения. На месте находятся представители администрации района, спасатели и другие службы. Работают комиссии по обследованию последствий подъема воды и оценке ущерба. Для ликвидации последствий в Шабановском задействовали 21 человека и 10 единиц техники.На данный момент спецтехника откачивает воду. По данным оперштаба, девять домов уже освобождены от воды.Кроме того, в селе Тхамаха Северского района подтоплен мост, проезд возможен только на технике высокой проходимости. Кроме того, подтоплен палаточный лагерь в поселке Мирное, пострадавших нет, детей и взрослых из палаточного лагеря вывезли.Также в Горячем Ключе в станице Пятигорской из-за ночного ливня подтоплены несколько улиц, дворов и хозпостроек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, наводнение, краснодарский край, кубань, происшествия
Наводнение в Краснодарском крае: подтоплены десятки домов

В Краснодарском крае в результате паводка подтоплены 20 домов и 50 придомовых территорий

13:21 01.07.2025
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНаводнение на Кубани
Наводнение на Кубани
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Северском районе и Горячем Ключе Краснодарского края в результате резкого подъема уровня поды подтоплены 20 домов, более 50 придомовых территорий, мост, палаточный лагерь и другие объекты. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
"В Северском районе ночью 1 июля произошел резкий подъем воды в реке Шебш в селе Шабановском. По состоянию на 7:50 было подтоплено более 50 придомовых территорий, вода зашла в 20 домов", - говорится в сообщении.
В Шабановском ввели режим ЧС, на базе школы открыт пункт временного размещения. На месте находятся представители администрации района, спасатели и другие службы. Работают комиссии по обследованию последствий подъема воды и оценке ущерба. Для ликвидации последствий в Шабановском задействовали 21 человека и 10 единиц техники.
На данный момент спецтехника откачивает воду. По данным оперштаба, девять домов уже освобождены от воды.
Кроме того, в селе Тхамаха Северского района подтоплен мост, проезд возможен только на технике высокой проходимости. Кроме того, подтоплен палаточный лагерь в поселке Мирное, пострадавших нет, детей и взрослых из палаточного лагеря вывезли.
Также в Горячем Ключе в станице Пятигорской из-за ночного ливня подтоплены несколько улиц, дворов и хозпостроек.
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