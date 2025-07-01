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Наводнение в Краснодарском крае: подтоплены десятки домов

Наводнение в Краснодарском крае: подтоплены десятки домов - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Наводнение в Краснодарском крае: подтоплены десятки домов

В Северском районе и Горячем Ключе Краснодарского края в результате резкого подъема уровня поды подтоплены 20 домов, более 50 придомовых территорий, мост,... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T13:21

2025-07-01T13:21

2025-07-01T13:21

погода

наводнение

краснодарский край

кубань

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Северском районе и Горячем Ключе Краснодарского края в результате резкого подъема уровня поды подтоплены 20 домов, более 50 придомовых территорий, мост, палаточный лагерь и другие объекты. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.В Шабановском ввели режим ЧС, на базе школы открыт пункт временного размещения. На месте находятся представители администрации района, спасатели и другие службы. Работают комиссии по обследованию последствий подъема воды и оценке ущерба. Для ликвидации последствий в Шабановском задействовали 21 человека и 10 единиц техники.На данный момент спецтехника откачивает воду. По данным оперштаба, девять домов уже освобождены от воды.Кроме того, в селе Тхамаха Северского района подтоплен мост, проезд возможен только на технике высокой проходимости. Кроме того, подтоплен палаточный лагерь в поселке Мирное, пострадавших нет, детей и взрослых из палаточного лагеря вывезли.Также в Горячем Ключе в станице Пятигорской из-за ночного ливня подтоплены несколько улиц, дворов и хозпостроек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

кубань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, наводнение, краснодарский край, кубань, происшествия