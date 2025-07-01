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На Багеровском полигоне в Крыму днем прогремят взрывы - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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На Багеровском полигоне в Крыму днем прогремят взрывы
На Багеровском полигоне в Крыму днем прогремят взрывы - РИА Новости Крым, 01.07.2025
На Багеровском полигоне в Крыму днем прогремят взрывы
В Ленинском районе Крыма 1 июля на специальном полигоне запланировано уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T07:07
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ленинский район
крым
новости крыма
взрыв
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 1 июля на специальном полигоне запланировано уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в районной администрации.Крымчан просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории и доверять только официальным источникам информации.Также жителей и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные тактические учения военнослужащие армии России проводят на полигоне "Опук".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ленинский район, крым, новости крыма, взрыв, великая отечественная война
На Багеровском полигоне в Крыму днем прогремят взрывы

На Багеровском полигоне в Крыму 1 июля уничтожат боеприпасы

07:07 01.07.2025
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПиротехники МЧС
Пиротехники МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 1 июля на специальном полигоне запланировано уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в районной администрации.

"1 июля во второй половине дня на территории о поселения в 4-х километрах севернее села Бондаренково, а также на территории Багеровского полигона запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.

Крымчан просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории и доверять только официальным источникам информации.
Также жителей и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные тактические учения военнослужащие армии России проводят на полигоне "Опук".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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