https://crimea.ria.ru/20250701/na-bagerovskom-poligone-v-krymu-dnem-progremyat-vzryvy-1147598388.html

На Багеровском полигоне в Крыму днем прогремят взрывы

На Багеровском полигоне в Крыму днем прогремят взрывы - РИА Новости Крым, 01.07.2025

На Багеровском полигоне в Крыму днем прогремят взрывы

В Ленинском районе Крыма 1 июля на специальном полигоне запланировано уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T07:07

2025-07-01T07:07

2025-07-01T07:07

ленинский район

крым

новости крыма

взрыв

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 1 июля на специальном полигоне запланировано уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в районной администрации.Крымчан просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории и доверять только официальным источникам информации.Также жителей и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные тактические учения военнослужащие армии России проводят на полигоне "Опук".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250506/dobrovoltsy-bars-krym-prokhodyat-podgotovku-po-opytu-spetsoperatsii-1146229056.html

ленинский район

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинский район, крым, новости крыма, взрыв, великая отечественная война