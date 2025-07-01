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МИД РФ потребовал от Баку немедленно освободить журналистов Sputnik

МИД РФ потребовал от Баку немедленно освободить журналистов Sputnik - РИА Новости Крым, 01.07.2025

МИД РФ потребовал от Баку немедленно освободить журналистов Sputnik

МИД России заявил послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву протест из-за недружественных действий Баку, дипломату вручили вербальную ноту с требованием... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T15:19

2025-07-01T15:19

2025-07-01T15:23

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. МИД России заявил послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву протест из-за недружественных действий Баку, дипломату вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить задержанных журналистов Sputnik Азербайджан. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.Речь, в частности, идет об отмене мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанной в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобской кампании, а также о "возмутительных, неприемлемых действиях азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства Sputnik Азербайджан и его сотрудников" и об отмене в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов.Галузин в разговоре с азербайджанским послом также подчеркнул, что задержание в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, осуществлялось в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана.В МИД РФ также отметили, что попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России.Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"Алиев не прилетит в Москву на парад ПобедыИнтервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления

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