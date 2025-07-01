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МИД РФ потребовал от Баку немедленно освободить журналистов Sputnik - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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МИД РФ потребовал от Баку немедленно освободить журналистов Sputnik
МИД РФ потребовал от Баку немедленно освободить журналистов Sputnik - РИА Новости Крым, 01.07.2025
МИД РФ потребовал от Баку немедленно освободить журналистов Sputnik
МИД России заявил послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву протест из-за недружественных действий Баку, дипломату вручили вербальную ноту с требованием... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T15:19
2025-07-01T15:23
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. МИД России заявил послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву протест из-за недружественных действий Баку, дипломату вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить задержанных журналистов Sputnik Азербайджан. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.Речь, в частности, идет об отмене мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанной в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобской кампании, а также о "возмутительных, неприемлемых действиях азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства Sputnik Азербайджан и его сотрудников" и об отмене в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов.Галузин в разговоре с азербайджанским послом также подчеркнул, что задержание в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, осуществлялось в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана.В МИД РФ также отметили, что попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России.Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"Алиев не прилетит в Москву на парад ПобедыИнтервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления
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министерство иностранных дел рф (мид рф), sputnik, азербайджан, новости, политика
МИД РФ потребовал от Баку немедленно освободить журналистов Sputnik

МИД РФ вручил послу Азербайджана ноту с требованием освободить журналистов Sputnik

15:19 01.07.2025 (обновлено: 15:23 01.07.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. МИД России заявил послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву протест из-за недружественных действий Баку, дипломату вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить задержанных журналистов Sputnik Азербайджан. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
"В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным послу (Азербайджана – ред.) был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
Речь, в частности, идет об отмене мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанной в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобской кампании, а также о "возмутительных, неприемлемых действиях азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства Sputnik Азербайджан и его сотрудников" и об отмене в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов.
"Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова", - уточнили в МИД России.
Галузин в разговоре с азербайджанским послом также подчеркнул, что задержание в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, осуществлялось в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана.
В МИД РФ также отметили, что попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России.
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Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
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