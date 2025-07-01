https://crimea.ria.ru/20250701/massirovannaya-ataka-dronami-po-lnr--est-postradavshie-1147613125.html

Массированная атака дронами по ЛНР – били по нефтебазе и поликлинике

Массированная атака дронами по ЛНР – били по нефтебазе и поликлинике - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Массированная атака дронами по ЛНР – били по нефтебазе и поликлинике

В ночь на 1 июля киевский режим запустил до 40 ударных БПЛА по территории Луганской Народной Республики. Под ударом оказались жилые дома, есть пострадавшие. Об... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T10:31

2025-07-01T10:31

2025-07-01T10:33

новости сво

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В ночь на 1 июля киевский режим запустил до 40 ударных БПЛА по территории Луганской Народной Республики. Под ударом оказались жилые дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Пасечник уточнил, что в Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор. Ранение получила мирная жительница, ей оказывают необходимую медпомощь. На место происшествия оперативно выехали расчеты МЧС, возгорание на территории нефтебазы ликвидировано.Под ударами оказались также жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците. В Сватово нацисты ударили по поликлинике. Жертв нет, добавил глава республики.Ранее сообщалось, что трое мирных жителей ЛНР получили различные ранения в результате ударов украинских боевиков по социальным объектам и гражданским автомобилям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое раненыВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон в ЛНР - ПасечникЗеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов

https://crimea.ria.ru/20250701/60-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-regionami-rossii-1147610442.html

луганская народная республика (лнр)

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2025

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новости сво, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости