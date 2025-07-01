Массированная атака дронами по ЛНР – били по нефтебазе и поликлинике
Над территорией ЛНР за ночь сбили 35 вражеских дронов – есть пострадавшие
10:31 01.07.2025 (обновлено: 10:33 01.07.2025)
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу вЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В ночь на 1 июля киевский режим запустил до 40 ударных БПЛА по территории Луганской Народной Республики. Под ударом оказались жилые дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории Луганской Народной Республики. До 40 дронов зафиксировано в небе над нашими городами, силами ПВО сбито 35 вражеских БПЛА", – сказано в сообщении.
Пасечник уточнил, что в Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор. Ранение получила мирная жительница, ей оказывают необходимую медпомощь. На место происшествия оперативно выехали расчеты МЧС, возгорание на территории нефтебазы ликвидировано.
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу вЛНР
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ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу вЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу вЛНР
2 из 3
ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу вЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу вЛНР
3 из 3
ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу вЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
1 из 3
ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу вЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
2 из 3
ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу вЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
3 из 3
ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу вЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
Под ударами оказались также жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците. В Сватово нацисты ударили по поликлинике. Жертв нет, добавил глава республики.
"Украина терпит поражение на поле боя, поэтому совершает подлые атаки мирных городов. В ее действиях нет никакого военного смысла, это ни что иное, как террор против мирных жителей", – уверен Леонид Пасечник.
Ранее сообщалось, что трое мирных жителей ЛНР получили различные ранения в результате ударов украинских боевиков по социальным объектам и гражданским автомобилям.
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