https://crimea.ria.ru/20250701/krymskiy-most-segodnya---ozhidanie-tri-chasa-1147614498.html

Крымский мост сегодня - ожидание три часа

Крымский мост сегодня - ожидание три часа - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Крымский мост сегодня - ожидание три часа

Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани за два часа увеличилась еще на 300 автомобилей и составляет 1100 машин по состоянию на 11 часов утра, со стороны... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T11:30

2025-07-01T11:30

2025-07-01T11:39

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

керченский пролив

тамань

транспорт

новости крыма

крым

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_acb99afb8e8e05f47e0d3625876058ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани за два часа увеличилась еще на 300 автомобилей и составляет 1100 машин по состоянию на 11 часов утра, со стороны Керчи также образовался затор, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра стоят 45 машин.По состоянию на 9 часов утра проезд со стороны Крыма был свободен, со стороны Краснодарского края находились 900 транспортных средств. В 8 часов утра в пробке со стороны Кубани находились 757 машин, ночью по направлению к Керчи стояли около 400 авто. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив вечером в понедельник был закрыт более часа.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуКак строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости КрымАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт, новости крыма, крым, видео