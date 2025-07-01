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Крымский мост сегодня - ожидание три часа - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Крымский мост сегодня - ожидание три часа
Крымский мост сегодня - ожидание три часа - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Крымский мост сегодня - ожидание три часа
Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани за два часа увеличилась еще на 300 автомобилей и составляет 1100 машин по состоянию на 11 часов утра, со стороны... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T11:30
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ситуация на дорогах крыма
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани за два часа увеличилась еще на 300 автомобилей и составляет 1100 машин по состоянию на 11 часов утра, со стороны Керчи также образовался затор, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра стоят 45 машин.По состоянию на 9 часов утра проезд со стороны Крыма был свободен, со стороны Краснодарского края находились 900 транспортных средств. В 8 часов утра в пробке со стороны Кубани находились 757 машин, ночью по направлению к Керчи стояли около 400 авто. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив вечером в понедельник был закрыт более часа.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуКак строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости КрымАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
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РИА Новости Крым
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4.7
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крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт, новости крыма, крым, видео
Крымский мост сегодня - ожидание три часа

В очереди к Крымскому мосту 1145 автомобилей

11:30 01.07.2025 (обновлено: 11:39 01.07.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани за два часа увеличилась еще на 300 автомобилей и составляет 1100 машин по состоянию на 11 часов утра, со стороны Керчи также образовался затор, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средства. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра стоят 45 машин.
По состоянию на 9 часов утра проезд со стороны Крыма был свободен, со стороны Краснодарского края находились 900 транспортных средств. В 8 часов утра в пробке со стороны Кубани находились 757 машин, ночью по направлению к Керчи стояли около 400 авто. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив вечером в понедельник был закрыт более часа.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов
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