https://crimea.ria.ru/20250701/krymskiy-most---zator-so-storony-kubani-uvelichivaetsya-1147610966.html

Крымский мост - затор со стороны Кубани увеличивается

Крымский мост - затор со стороны Кубани увеличивается - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Крымский мост - затор со стороны Кубани увеличивается

На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, по... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T09:15

2025-07-01T09:15

2025-07-01T09:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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крым

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очереди на крымском мосту

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, по состоянию на 9 часов утра у транспортного перехода со стороны Кубани находятся 900 автомобилей.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра по-прежнему нет.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив вечером в понедельник был закрыт более часа. После открытия моста в очереди было 380 автомобилей. В течение ночи на 1 июля число машин в очереди составляло примерно 400. По состоянию на 8 часов утра в пробке находились 757 машин.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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