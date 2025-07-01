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Круглосуточный автобусный маршрут запустили из Сочи в аэропорт
Круглосуточный автобусный маршрут запустили из Сочи в аэропорт - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Круглосуточный автобусный маршрут запустили из Сочи в аэропорт
Круглосуточный автобусный маршрут "Аэропорт – Сочи" связал воздушную гавань курорта с вокзалами Адлера и Сочи, сообщает пресс-служба сочинской администрации. РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T21:48
2025-07-01T21:48
2025-07-01T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Круглосуточный автобусный маршрут "Аэропорт – Сочи" связал воздушную гавань курорта с вокзалами Адлера и Сочи, сообщает пресс-служба сочинской администрации.Тематически забрендированный к 80-летию аэропорта автобус № 105А будет курсировать по маршруту с интервалом движения один раз в час. Стоимость проезда - 120 рублей. Автобус останавливается на всех остановках по пути следования. Уточняется, что пассажиры смогут прослушать короткую информацию о достопримечательностях.В марте новый автобусный маршрут связал крымский полуостров и курорт Сочи. Автобус отправляется из Севастополя ежедневно в 10:00. Время прибытия в Сочи – 23:00. Маршрут следует через автовокзал Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых автобусных маршрута запускают в КрымуЕвпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионыВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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новости, сочи, аэропорт, транспорт, туризм, адлер, самолет, общественный транспорт
Круглосуточный автобусный маршрут запустили из Сочи в аэропорт
Круглосуточный автобусный маршрут "Аэропорт – Сочи" будет курсировать с 1 июля