https://crimea.ria.ru/20250701/ikh-trud--spasennye-zhizni-kuznetsova-o-rabote-sevastopolskikh-volonterov-1147634021.html

Их труд – спасенные жизни: Кузнецова о работе севастопольских волонтеров

Их труд – спасенные жизни: Кузнецова о работе севастопольских волонтеров - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Их труд – спасенные жизни: Кузнецова о работе севастопольских волонтеров

С 2022 года севастопольские волонтеры ежедневно создают маскировочные сети для российских бойцов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T22:23

2025-07-01T22:23

2025-07-01T23:26

анна кузнецова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости Крым. С 2022 года севастопольские волонтеры ежедневно создают маскировочные сети для российских бойцов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова.По ее словам, проект начинался с простыней, окрашенных вручную. Сегодня это полноценная слаженная команда. За день добровольцы плетут до 100 квадратных метров, за год – десятки тысяч. Это результат самоотверженной работы, которая помогает спасать жизни на передовой.И подчеркнула, что самое ценное здесь – не километры сетей, а любовь и забота, которые в них вложены. "И это великая сила, которая хранит наших бойцов", – отметила вице-спикер Госдумы.Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова в эти дни находится в Крыму и Севастополе с рабочим визитом. В рамках рабочей встречи Кузнецова провела совещание с губернатором региона по вопросам социальной поддержки.Кроме того, вице-спикер Госдумы побывала в многофункциональном центре "Бухта Казачья", где посетила фото-выставку в честь погибших героев СВО, а также ознакомилась с работой здешнего образовательного пространства, где работают классы для детей и молодежи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Как дома побывал": в Крыму работает центр помощи бойцам с кухней и банейБыла в панике и отчаянии: как продавец стала собирать помощь для фронтаПоддерживаю с первых дней: в Евпатории автомеханик чинит коптеры для СВО

https://crimea.ria.ru/20241205/region-dobrykh-del-krym-pobedil-vo-vserossiyskom-konkurse-dobrovoltsev-1142387604.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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