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Их труд – спасенные жизни: Кузнецова о работе севастопольских волонтеров - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Их труд – спасенные жизни: Кузнецова о работе севастопольских волонтеров
Их труд – спасенные жизни: Кузнецова о работе севастопольских волонтеров - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Их труд – спасенные жизни: Кузнецова о работе севастопольских волонтеров
С 2022 года севастопольские волонтеры ежедневно создают маскировочные сети для российских бойцов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T22:23
2025-07-01T23:26
анна кузнецова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости Крым. С 2022 года севастопольские волонтеры ежедневно создают маскировочные сети для российских бойцов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова.По ее словам, проект начинался с простыней, окрашенных вручную. Сегодня это полноценная слаженная команда. За день добровольцы плетут до 100 квадратных метров, за год – десятки тысяч. Это результат самоотверженной работы, которая помогает спасать жизни на передовой.И подчеркнула, что самое ценное здесь – не километры сетей, а любовь и забота, которые в них вложены. "И это великая сила, которая хранит наших бойцов", – отметила вице-спикер Госдумы.Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова в эти дни находится в Крыму и Севастополе с рабочим визитом. В рамках рабочей встречи Кузнецова провела совещание с губернатором региона по вопросам социальной поддержки.Кроме того, вице-спикер Госдумы побывала в многофункциональном центре "Бухта Казачья", где посетила фото-выставку в честь погибших героев СВО, а также ознакомилась с работой здешнего образовательного пространства, где работают классы для детей и молодежи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Как дома побывал": в Крыму работает центр помощи бойцам с кухней и банейБыла в панике и отчаянии: как продавец стала собирать помощь для фронтаПоддерживаю с первых дней: в Евпатории автомеханик чинит коптеры для СВО
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анна кузнецова, новости севастополя, севастополь, волонтеры, новости
Их труд – спасенные жизни: Кузнецова о работе севастопольских волонтеров

Волонтеры из Севастополя плетут до сотни квадратных метров маскировочных сетей в день

22:23 01.07.2025 (обновлено: 23:26 01.07.2025)
 
© Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна КузнецоваВолонтеры из Севастополя плетут до сотни квадратных метров маскировочных сетей в день
Волонтеры из Севастополя плетут до сотни квадратных метров маскировочных сетей в день
© Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости Крым. С 2022 года севастопольские волонтеры ежедневно создают маскировочные сети для российских бойцов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова.
По ее словам, проект начинался с простыней, окрашенных вручную. Сегодня это полноценная слаженная команда. За день добровольцы плетут до 100 квадратных метров, за год – десятки тысяч. Это результат самоотверженной работы, которая помогает спасать жизни на передовой.
"С 2022 года севастопольские волонтеры – настоящие "кружевницы" – без устали создают сети для наших бойцов. Их труд впечатляет: до сотни квадратных метров в день, а за год — десятки тысяч! А ведь это – спасенные жизни наших героев!" – сказала Кузнецова.
И подчеркнула, что самое ценное здесь – не километры сетей, а любовь и забота, которые в них вложены. "И это великая сила, которая хранит наших бойцов", – отметила вице-спикер Госдумы.
© Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна КузнецоваЗаместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила пункт плетения маскировочных сетей "Масксети. Из Севастополя с любовью"
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила пункт плетения маскировочных сетей Масксети. Из Севастополя с любовью
1 из 3
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила пункт плетения маскировочных сетей "Масксети. Из Севастополя с любовью"
© Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
© Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна КузнецоваЗаместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила пункт плетения маскировочных сетей "Масксети. Из Севастополя с любовью"
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила пункт плетения маскировочных сетей Масксети. Из Севастополя с любовью
2 из 3
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила пункт плетения маскировочных сетей "Масксети. Из Севастополя с любовью"
© Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
© Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна КузнецоваЗаместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила пункт плетения маскировочных сетей "Масксети. Из Севастополя с любовью"
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила пункт плетения маскировочных сетей Масксети. Из Севастополя с любовью
3 из 3
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила пункт плетения маскировочных сетей "Масксети. Из Севастополя с любовью"
© Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
1 из 3
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила пункт плетения маскировочных сетей "Масксети. Из Севастополя с любовью"
© Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
2 из 3
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила пункт плетения маскировочных сетей "Масксети. Из Севастополя с любовью"
© Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
3 из 3
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова посетила пункт плетения маскировочных сетей "Масксети. Из Севастополя с любовью"
© Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова в эти дни находится в Крыму и Севастополе с рабочим визитом. В рамках рабочей встречи Кузнецова провела совещание с губернатором региона по вопросам социальной поддержки.
Кроме того, вице-спикер Госдумы побывала в многофункциональном центре "Бухта Казачья", где посетила фото-выставку в честь погибших героев СВО, а также ознакомилась с работой здешнего образовательного пространства, где работают классы для детей и молодежи.
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