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Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку
Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца судом в Баку, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T17:34
2025-07-01T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца судом в Баку, пишет РИА Новости со ссылкой на азербайджанские СМИ.Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.Обвинения задержанным сотрудникам Sputnik Азербайджан не предъявлены. Допуск консульских работников к россиянам не обеспечен, заявили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" во вторник.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik АзербайджанИнтервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявленияКиселев: задержание сотрудников Sputnik в Баку – несправедливость
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новости, баку, азербайджан, sputnik, арест
Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку

Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора на 4 месяца

17:34 01.07.2025 (обновлено: 17:40 01.07.2025)
 
© РИА НовостиИгорь Картавых и Евгений Белоусов
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца судом в Баку, пишет РИА Новости со ссылкой на азербайджанские СМИ.
"Суд в Баку арестовал на четыре месяца главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова", – сказано в сообщении.
Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.
Обвинения задержанным сотрудникам Sputnik Азербайджан не предъявлены. Допуск консульских работников к россиянам не обеспечен, заявили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" во вторник.
В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
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