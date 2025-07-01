https://crimea.ria.ru/20250701/glava-redaktsii-sputnik-azerbaydzhan-i-shef-redaktor-arestovany-v-baku-1147625874.html

Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку

Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца судом в Баку, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T17:34

2025-07-01T17:34

2025-07-01T17:40

новости

баку

азербайджан

sputnik

арест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1e/1147601509_0:0:1390:782_1920x0_80_0_0_be2074a6ef96508b04a34d992785f95d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца судом в Баку, пишет РИА Новости со ссылкой на азербайджанские СМИ.Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.Обвинения задержанным сотрудникам Sputnik Азербайджан не предъявлены. Допуск консульских работников к россиянам не обеспечен, заявили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" во вторник.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik АзербайджанИнтервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявленияКиселев: задержание сотрудников Sputnik в Баку – несправедливость

баку

азербайджан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, баку, азербайджан, sputnik, арест