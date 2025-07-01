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Есть погибшие и тяжело раненые: ситуация в Ижевске после атаки дронов - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Есть погибшие и тяжело раненые: ситуация в Ижевске после атаки дронов
Есть погибшие и тяжело раненые: ситуация в Ижевске после атаки дронов - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Есть погибшие и тяжело раненые: ситуация в Ижевске после атаки дронов
Погибли люди в результате атаки украинского беспилотника на одно из предприятий в Ижевске. Также есть тяжело раненые. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T11:34
2025-07-01T11:34
ижевск
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Погибли люди в результате атаки украинского беспилотника на одно из предприятий в Ижевске. Также есть тяжело раненые. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.Ранее во вторник сообщалось, что в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника.По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: российские военные продавливают оборону противникаВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое раненыНад морем и сушей – какими беспилотниками атакуют Крым и как их сбивают
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ижевск, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, крым
Есть погибшие и тяжело раненые: ситуация в Ижевске после атаки дронов

Погибли и получили тяжелые ранения жители Ижевска после атаки дронов на предприятие

11:34 01.07.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Погибли люди в результате атаки украинского беспилотника на одно из предприятий в Ижевске. Также есть тяжело раненые. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"По пострадавшим. К огромного сожалению, есть погибшие. И есть тяжело раненые. Сейчас оказывается все необходимая им помощь в больнице города Ижевска. С пострадавшими работают психологи", - сообщил он, видео опубликовано в официальном Telegram-канале.
Ранее во вторник сообщалось, что в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника.
По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.
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