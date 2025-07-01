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Есть погибшие и тяжело раненые: ситуация в Ижевске после атаки дронов

Есть погибшие и тяжело раненые: ситуация в Ижевске после атаки дронов - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Есть погибшие и тяжело раненые: ситуация в Ижевске после атаки дронов

Погибли люди в результате атаки украинского беспилотника на одно из предприятий в Ижевске. Также есть тяжело раненые. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T11:34

2025-07-01T11:34

2025-07-01T11:34

ижевск

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Погибли люди в результате атаки украинского беспилотника на одно из предприятий в Ижевске. Также есть тяжело раненые. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.Ранее во вторник сообщалось, что в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника.По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: российские военные продавливают оборону противникаВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое раненыНад морем и сушей – какими беспилотниками атакуют Крым и как их сбивают

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ижевск, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, крым