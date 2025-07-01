https://crimea.ria.ru/20250701/est-li-v-krymu-ukoly-ot-beshenstva---otvet-minzdrava-1147625910.html

Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава

Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава

Информация об отсутствии в Крыму вакцины против бешенства является недостоверной, временное отсутствие препарата в медицинских учреждениях на местах может быть... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T17:48

2025-07-01T17:48

2025-07-01T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Информация об отсутствии в Крыму вакцины против бешенства является недостоверной, временное отсутствие препарата в медицинских учреждениях на местах может быть связано с его перераспределением по регионам республики. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.Сообщения об отказе в проведении вакцинации от бешенства ранее стали появляться в социальных сетях в крымском сегменте интернета. Пациенты жалуются на то, что в некоторых медицинских организациях на территории республики после укусов безнадзорными животными не смогли получить уколы. Якобы медперсонал ссылался на отсутствие препарата во всем Крыму.При этом в ведомстве пояснили, что такие ситуации возможны, когда вакцину требуется перераспределить из одного района в другой. В таких случаях пациентам рекомендуют обращаться к руководству медицинской организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногимиБешенство в Крыму: как меняется заболеваемостьХвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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