Рейтинг@Mail.ru
Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250701/est-li-v-krymu-ukoly-ot-beshenstva---otvet-minzdrava-1147625910.html
Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава
Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава
Информация об отсутствии в Крыму вакцины против бешенства является недостоверной, временное отсутствие препарата в медицинских учреждениях на местах может быть... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T17:48
2025-07-01T17:48
эксклюзивы риа новости крым
бешенство в крыму
вакцина
крым
новости крыма
минздрав крыма
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566091_0:197:3071:1924_1920x0_80_0_0_e6cb980e2d5cb1c011f4d2e901083a2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Информация об отсутствии в Крыму вакцины против бешенства является недостоверной, временное отсутствие препарата в медицинских учреждениях на местах может быть связано с его перераспределением по регионам республики. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.Сообщения об отказе в проведении вакцинации от бешенства ранее стали появляться в социальных сетях в крымском сегменте интернета. Пациенты жалуются на то, что в некоторых медицинских организациях на территории республики после укусов безнадзорными животными не смогли получить уколы. Якобы медперсонал ссылался на отсутствие препарата во всем Крыму.При этом в ведомстве пояснили, что такие ситуации возможны, когда вакцину требуется перераспределить из одного района в другой. В таких случаях пациентам рекомендуют обращаться к руководству медицинской организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногимиБешенство в Крыму: как меняется заболеваемостьХвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566091_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_42115f7830c789bb29ef3e9c6fb0ed96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бешенство в крыму, вакцина, крым, новости крыма, минздрав крыма, здоровье
Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава

Минздрав Крыма опроверг информацию об отсутствии в больницах вакцины против бешенства

17:48 01.07.2025
 
© РИА Новости КрымПрививка от Гриппа
Прививка от Гриппа - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Информация об отсутствии в Крыму вакцины против бешенства является недостоверной, временное отсутствие препарата в медицинских учреждениях на местах может быть связано с его перераспределением по регионам республики. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
Сообщения об отказе в проведении вакцинации от бешенства ранее стали появляться в социальных сетях в крымском сегменте интернета. Пациенты жалуются на то, что в некоторых медицинских организациях на территории республики после укусов безнадзорными животными не смогли получить уколы. Якобы медперсонал ссылался на отсутствие препарата во всем Крыму.
"На данный момент в Республике Крым имеется вакцина для профилактики бешенства, и в ближайшие дни ожидаются новые поставки", – прокомментировали тему РИА Новости Крым в минздраве РК.
При этом в ведомстве пояснили, что такие ситуации возможны, когда вакцину требуется перераспределить из одного района в другой. В таких случаях пациентам рекомендуют обращаться к руководству медицинской организации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими
Бешенство в Крыму: как меняется заболеваемость
Хвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в Крыму
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымБешенство в КрымуВакцинаКрымНовости КрымаМинздрав КрымаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава
17:34Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку
17:16Новый антирекорд: на Украине число школьников достигло минимума за 30 лет
17:00В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
16:43Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю
16:16В Севастополе на пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек
16:03Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области
15:44В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон
15:37В Севастополе непогода остановила работу парома
15:33Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы
15:29Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом году
15:19МИД РФ потребовал от Баку немедленно освободить журналистов Sputnik
14:56В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты
14:39Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи
14:23В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik Азербайджан
14:03В Ялте загорелся троллейбус
13:47В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ
13:42Вооруженные силы России ударили по системе управления ВСУ
13:37В Кремле рассчитывают на скорое освобождение журналистов Sputnik в Баку
13:35ДТП с шестью погибшими в Гаспре – дело ушло в суд
Лента новостейМолния