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Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава
Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава
Информация об отсутствии в Крыму вакцины против бешенства является недостоверной, временное отсутствие препарата в медицинских учреждениях на местах может быть... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T17:48
2025-07-01T17:48
2025-07-01T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Информация об отсутствии в Крыму вакцины против бешенства является недостоверной, временное отсутствие препарата в медицинских учреждениях на местах может быть связано с его перераспределением по регионам республики. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.Сообщения об отказе в проведении вакцинации от бешенства ранее стали появляться в социальных сетях в крымском сегменте интернета. Пациенты жалуются на то, что в некоторых медицинских организациях на территории республики после укусов безнадзорными животными не смогли получить уколы. Якобы медперсонал ссылался на отсутствие препарата во всем Крыму.При этом в ведомстве пояснили, что такие ситуации возможны, когда вакцину требуется перераспределить из одного района в другой. В таких случаях пациентам рекомендуют обращаться к руководству медицинской организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногимиБешенство в Крыму: как меняется заболеваемостьХвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в Крыму
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Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава
Минздрав Крыма опроверг информацию об отсутствии в больницах вакцины против бешенства