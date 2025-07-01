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ДТП с шестью погибшими в Гаспре – дело ушло в суд

ДТП с шестью погибшими в Гаспре – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 01.07.2025

ДТП с шестью погибшими в Гаспре – дело ушло в суд

Дело о смертельном ДТП в Гаспре, в котором погибли шесть человек направлено в суд. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T13:35

2025-07-01T13:35

2025-07-01T13:35

дтп

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прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Дело о смертельном ДТП в Гаспре, в котором погибли шесть человек направлено в суд. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Крыма.Шесть человек, в том числе двое детей девяти и шестнадцати лет, пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь 28 июня, сообщалось ранее."По версии следствия, 28 марта 2025 года водитель автомобиля Mazda, двигаясь по автомобильной дороге Ялта-Севастополь в районе поселка Гаспра, не выбрав безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet", – напомнили в надзорном ведомстве обстоятельства трагедии.Уточняется, что еще одному совершеннолетнему пассажиру автомобиля Mazda причинен тяжкий вред здоровью."Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд", – проинформировали в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе автоледи сбила подростка на "зебре""Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полицииВ лобовом ДТП на "встречке" в Крыму погибли два человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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