https://crimea.ria.ru/20250701/dorogaya-kommunalka-i-sotsialnye-scheta-chto-zhdet-rossiyan-v-iyule-1147594834.html

Дорогая "коммуналка" и социальные счета: что ждет россиян в июле

Дорогая "коммуналка" и социальные счета: что ждет россиян в июле - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Дорогая "коммуналка" и социальные счета: что ждет россиян в июле

В июле россияне с низкими доходами смогут открыть социальный банковский счет, родственникам погибших бойцов спецоперации станет проще оформить наследство,... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T06:33

2025-07-01T06:33

2025-07-01T06:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В июле россияне с низкими доходами смогут открыть социальный банковский счет, родственникам погибших бойцов спецоперации станет проще оформить наследство, дропперов привлекут к ответственности, а за "коммуналку" придется платить больше.Главные законодательные новшества второго летнего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Коммунальные платежиС 1 июля в Крыму, как и по всей территории России, произойдет очередное плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Фактический рост совокупного платежа по региону составит 11,5%.Цены на электроснабжение растут на 12,6%, на газоснабжение – на 9,2%, тепловую энергию, холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора – по 13%. Сниженный газ в баллонах подорожает на 5,8%.Жители республики смогут увидеть изменения в своих квитанциях уже в августе, когда поступят первые платежки с учетом новых тарифов.Социальные вопросыС 1 июля малоимущие россиян смогут открыть социальный вклад. Новый финансовый инструмент призван защитить накопления граждан с невысокими доходами от инфляции.Условия во многом совпадают с условиями срочного вклада и накопительного счета, но есть особенности: сумма вложений не должна превышать 50 тысяч рублей, открыть можно не более одного вклада. Начисленные проценты можно получать ежемесячно на свой банковский счет. Ставка по такому вкладу будет максимальной.Также каждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в июне, в июле прибавят 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений.Наследство и судыС июля семьи погибших бойцов спецоперации смогут оформить наследство в упрощенном порядке. Датой открытия наследственного дела для родственников участников СВО будет считаться дата составления свидетельства о смерти.Дата выдачи документа и фактическая дата смерти человека могут сильно отличаться – раньше это вынуждало родственников погибших обращаться в суд.И еще одно изменение с 1 июля для всех россиян – подать документы по делам об административных правонарушениях можно будет в электронном виде через "Госуслуги". Ранее бумаги можно было отправить только по почте или факсу.Уголовный кодексПубличное возбуждение ненависти или вражды по расовому или национальному признаку теперь тянет "на уголовку" в случае, если ранее гражданин уже привлекался к административной ответственности за те же действия. За оправдание или пропаганду насилия либо угрозы его применения обвиняемым теперь грозит штраф до 500 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.С 5 июля уголовные дела также грозят помощникам аферистов – дропперам. Наказание за передачу мошенникам своей банковской карты – штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы до трех лет или ограничение свободы на тот же срок. Для тех, кто оформил новую карту по заказу аферистов и передал ее преступникам, наказание будет строже: штраф до 1 миллиона или лишение свободы на срок до шести лет с наложением штрафа до полумиллиона.Еще привлекать к уголовной ответственности будут за регистрацию ИП через подставных лиц. Штраф за незаконно оформленное предпринимательство – до 300 тысяч рублей, до трех лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.Водителям и пассажирамС июля страховые компании станут выплачивать до 200 тысяч рублей по европротоколу при разногласиях водителей. Раньше страховая возмещала по европротоколу до 400 тысяч, если водители смогли договориться насчет компенсации. Если договориться не получилось, пострадавшему платили до 100 тысяч рублей."Крымтроллейбус" с 1 июля запускает тестовый режим исключительно безналичной оплаты проезда. В течение двух недель оплата наличными в салоне транспорта будет недоступна. Проезд можно будет оплатить только с помощью транспортной или банковской карты, а также через смартфон (MIR Pay). В Симферополе в тесте участвуют шесть маршрутов.И другие изменения……для работавших на Украине: в пенсионный стаж россиян включат периоды работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года, на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик — с 11 мая 2014 по 29 сентября 2022 года, Запорожской и Херсонской областей — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.…для мигрантов и переселенцев: с 10 июля Рособрнадзор усложнит экзамены для мигрантов, желающих получить патент или вид на жительство в России. А вот для участников программы переселения соотечественников и членов их семей правила упростят: теперь переселенцы смогут получать обыкновенную частную визу до одного года с последующим ее продлением.…против диверсантов: средства причастных к диверсиям заморозят. Раньше норма работала только для предотвращения финансирования терроризма и не охватывала диверсионную деятельность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 сентябряВ России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводовВ Севастополе будут проверять использование участков земли по назначению

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, новости, россия, жкх, цены и тарифы