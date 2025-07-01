https://crimea.ria.ru/20250701/chislo-postradavshikh-pri-atake-bpla-v-izhevske-vozroslo-do-42--vlasti-1147630364.html

Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске возросло до 42 – власти

Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске возросло до 42 – власти - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске возросло до 42 – власти

Общее число пострадавших после атаки на Ижевск оставляет 42 человека, еще трое погибли, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T19:51

2025-07-01T19:51

2025-07-01T19:51

новости

удмуртия

александр бречалов

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Общее число пострадавших после атаки на Ижевск оставляет 42 человека, еще трое погибли, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.Во вторник сообщалось, что в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника. Ранее глава региона проинформировал, что после атаки на Ижевск трое человек погибли, 35 госпитализированы, из них десять человек – в тяжелом состоянии.И уточнил, что шестеро из 35 госпитализированных после атаки БПЛА на Ижевск остаются в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия. В контакт-центре минздрава развернута отдельная линия психологической поддержки, проинформировал глава региона.Открытое горение в цехе предприятия после атаки БПЛА в Ижевске ликвидировано. По информации Бречалова, рядом с местом происшествия был организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников. Уточняется, что он был нужен тем, кто остался без связи и документов.В Удмуртии до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации, также проинформировал Бречалов.По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

удмуртия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, удмуртия, александр бречалов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)