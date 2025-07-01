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20 лет за 20 граммов: житель Кубани заказал нарко-посылку из Нидерландов - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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20 лет за 20 граммов: житель Кубани заказал нарко-посылку из Нидерландов
20 лет за 20 граммов: житель Кубани заказал нарко-посылку из Нидерландов - РИА Новости Крым, 01.07.2025
20 лет за 20 граммов: житель Кубани заказал нарко-посылку из Нидерландов
В Славянске-на-Кубани пресекли контрабанду наркотиков. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, посылка с запрещенным веществом пришла в... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T11:12
2025-07-01T11:12
новости
происшествия
наркотики
кубань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани пресекли контрабанду наркотиков. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, посылка с запрещенным веществом пришла в международное почтовое отправление из Нидерландов.По данным таможенников, получателя с незаконным пакетом задержали на прилегающей к почте территории. Мужчина пояснил, что в пакете наркотическое средство, которое он приобрел в Нидерландах. Внутри обнаружился кустарно запаянный фольгированный пакет с 52 таблетками и девятью фрагментами таблеток синего цвета.Уголовное дело открыто по статье о незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом банановВ Евпатории фельдшер "скорой" торговал наркотическими препаратамиНарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, происшествия, наркотики, кубань, краснодарский край
20 лет за 20 граммов: житель Кубани заказал нарко-посылку из Нидерландов

МВД: на Кубани пресекли контрабанду наркотиков из Нидерландов

11:12 01.07.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани пресекли контрабанду наркотиков. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, посылка с запрещенным веществом пришла в международное почтовое отправление из Нидерландов.
По данным таможенников, получателя с незаконным пакетом задержали на прилегающей к почте территории. Мужчина пояснил, что в пакете наркотическое средство, которое он приобрел в Нидерландах. Внутри обнаружился кустарно запаянный фольгированный пакет с 52 таблетками и девятью фрагментами таблеток синего цвета.

"В результате проведенного экспертного исследования установлено, что в составе таблеток содержится наркотическое средство "МДМА", суммарной массой – 24,18 граммов, перемещение которого запрещено", - проинформировал и.о. заместителя начальника таможни Дмитрий Дрожжин.

Уголовное дело открыто по статье о незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.
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