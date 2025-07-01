https://crimea.ria.ru/20250701/20-let-za-20-grammov-zhitel-kubani-zakazal-narko-posylku-iz-niderlandov-1147613837.html

20 лет за 20 граммов: житель Кубани заказал нарко-посылку из Нидерландов

20 лет за 20 граммов: житель Кубани заказал нарко-посылку из Нидерландов - РИА Новости Крым, 01.07.2025

20 лет за 20 граммов: житель Кубани заказал нарко-посылку из Нидерландов

В Славянске-на-Кубани пресекли контрабанду наркотиков. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, посылка с запрещенным веществом пришла в... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T11:12

2025-07-01T11:12

2025-07-01T11:12

новости

происшествия

наркотики

кубань

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани пресекли контрабанду наркотиков. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, посылка с запрещенным веществом пришла в международное почтовое отправление из Нидерландов.По данным таможенников, получателя с незаконным пакетом задержали на прилегающей к почте территории. Мужчина пояснил, что в пакете наркотическое средство, которое он приобрел в Нидерландах. Внутри обнаружился кустарно запаянный фольгированный пакет с 52 таблетками и девятью фрагментами таблеток синего цвета.Уголовное дело открыто по статье о незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом банановВ Евпатории фельдшер "скорой" торговал наркотическими препаратамиНарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в Подмосковье

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, наркотики, кубань, краснодарский край