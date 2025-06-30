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ВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое ранены - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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ВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое ранены
ВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое ранены - РИА Новости Крым, 01.07.2025
ВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое ранены
Вечером в понедельник украинские боевики ударили по Донецку дальнобойными ракетами авиационного базирования – в результате атаки ВСУ трое мирных жителей ДНР... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-06-30T23:57
2025-07-01T00:07
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
донецк
горловка
новости
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник украинские боевики ударили по Донецку дальнобойными ракетами авиационного базирования – в результате атаки ВСУ трое мирных жителей ДНР ранены, погибла женщина. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.Ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина. В результате атаки БПЛА-камикадзе также пострадал парень 2006 года рождения.Поврежден ряд инфраструктурных объектов: торговые павильоны рынка "Сокол", центральный универмаг, банк. На месте атаки возник пожар. Работы по ликвидации продолжаются, более точная информация будет после их завершения, проинформировал Пушилин.В результате обстрела украинских боевиков в Горловке уничтожено одно и повреждены 12 жилых домостроений, поликлиника, общежитие, три котельные, аптека, отделение банка, перечислил глава республики.Со стороны ВФУ совершены 26 вооруженных атак. Применялись дальнобойные ракеты, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные беспилотники, проинформировал глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), донецк, горловка, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво
ВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое ранены

При ударе ВСУ по Донецку погибла женщина и три человека ранены

23:57 30.06.2025 (обновлено: 00:07 01.07.2025)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник украинские боевики ударили по Донецку дальнобойными ракетами авиационного базирования – в результате атаки ВСУ трое мирных жителей ДНР ранены, погибла женщина. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В начале десятого вечера противник атаковал столицу региона дальнобойными ракетами авиационного базирования. К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы – погибла женщина", – сказано в сообщении.

Ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина. В результате атаки БПЛА-камикадзе также пострадал парень 2006 года рождения.
Поврежден ряд инфраструктурных объектов: торговые павильоны рынка "Сокол", центральный универмаг, банк. На месте атаки возник пожар. Работы по ликвидации продолжаются, более точная информация будет после их завершения, проинформировал Пушилин.
В результате обстрела украинских боевиков в Горловке уничтожено одно и повреждены 12 жилых домостроений, поликлиника, общежитие, три котельные, аптека, отделение банка, перечислил глава республики.
Со стороны ВФУ совершены 26 вооруженных атак. Применялись дальнобойные ракеты, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные беспилотники, проинформировал глава региона.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкГорловкаНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
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