https://crimea.ria.ru/20250630/voditelskie-prava-v-rf-mogut-podorozhat-vdvoe---smi-1147585161.html
Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ
Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ
С сентября текущего года в России планируется увеличить ряд транспортных пошлин, в том числе сбор за получение водительских прав. Об этом сообщают "Известия" со РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T10:23
2025-06-30T10:23
2025-06-30T10:24
водители
водительские права
пошлина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110212/02/1102120265_0:117:3117:1870_1920x0_80_0_0_a145f4bcda85169260344459a0cd1535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. С сентября текущего года в России планируется увеличить ряд транспортных пошлин, в том числе сбор за получение водительских прав. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект Минфина.За оформление паспорта транспортного средства придется заплатить 1,2 тыс. рублей, а за внесение изменений в документ – 525 рублей.Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе вырастет с нынешних с 500 до 1,5 тыс. рублей, на пластиковом – с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.С 2 тыс. до 3 тыс. рублей увеличится пошлина за выдачу госномеров на автомобиль. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется платить 2,25 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей.Оформление свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.Госпошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины вырастет с 1 до 3 тыс. рублей, за документ о допуске к перевозке опасных грузов – с 1,5 тыс. до 2,25 тыс. рублей.Законопроект с новыми госпошлинами уже согласован профильными ведомствами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250628/novichok-na-doroge--kakikh-voditeley-vypuskayut-avtoshkoly-v-krymu-1147543810.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110212/02/1102120265_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_b3b653155c618bee796f91d8a347866a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
водители, водительские права, пошлина, россия, новости
Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ
Сбор за получение водительских прав увеличится до 4-6 тысяч рублей – "Известия"
10:23 30.06.2025 (обновлено: 10:24 30.06.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым.
С сентября текущего года в России планируется увеличить ряд транспортных пошлин, в том числе сбор за получение водительских прав. Об этом сообщают "Известия"
со ссылкой на соответствующий законопроект Минфина.
В случае принятия документа сбор за получение водительских вырастет в два раза: за удостоверение старого образца нужно будет заплатить 4 тысячи рублей, за новое – 6 тысяч рублей. Водительские права международного образца подорожают с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей.
За оформление паспорта транспортного средства придется заплатить 1,2 тыс. рублей, а за внесение изменений в документ – 525 рублей.
Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе вырастет с нынешних с 500 до 1,5 тыс. рублей, на пластиковом – с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
С 2 тыс. до 3 тыс. рублей увеличится пошлина за выдачу госномеров на автомобиль. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется платить 2,25 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей.
Оформление свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Госпошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины вырастет с 1 до 3 тыс. рублей, за документ о допуске к перевозке опасных грузов – с 1,5 тыс. до 2,25 тыс. рублей.
Законопроект с новыми госпошлинами уже согласован профильными ведомствами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.