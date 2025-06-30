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Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ
Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ
С сентября текущего года в России планируется увеличить ряд транспортных пошлин, в том числе сбор за получение водительских прав. Об этом сообщают "Известия" со РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T10:23
2025-06-30T10:24
водители
водительские права
пошлина
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. С сентября текущего года в России планируется увеличить ряд транспортных пошлин, в том числе сбор за получение водительских прав. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект Минфина.За оформление паспорта транспортного средства придется заплатить 1,2 тыс. рублей, а за внесение изменений в документ – 525 рублей.Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе вырастет с нынешних с 500 до 1,5 тыс. рублей, на пластиковом – с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.С 2 тыс. до 3 тыс. рублей увеличится пошлина за выдачу госномеров на автомобиль. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется платить 2,25 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей.Оформление свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.Госпошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины вырастет с 1 до 3 тыс. рублей, за документ о допуске к перевозке опасных грузов – с 1,5 тыс. до 2,25 тыс. рублей.Законопроект с новыми госпошлинами уже согласован профильными ведомствами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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водители, водительские права, пошлина, россия, новости
Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ

Сбор за получение водительских прав увеличится до 4-6 тысяч рублей – "Известия"

10:23 30.06.2025 (обновлено: 10:24 30.06.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ России начали выдавать водительские удостоверения нового образца
В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. С сентября текущего года в России планируется увеличить ряд транспортных пошлин, в том числе сбор за получение водительских прав. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект Минфина.
В случае принятия документа сбор за получение водительских вырастет в два раза: за удостоверение старого образца нужно будет заплатить 4 тысячи рублей, за новое – 6 тысяч рублей. Водительские права международного образца подорожают с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей.
За оформление паспорта транспортного средства придется заплатить 1,2 тыс. рублей, а за внесение изменений в документ – 525 рублей.
Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе вырастет с нынешних с 500 до 1,5 тыс. рублей, на пластиковом – с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
С 2 тыс. до 3 тыс. рублей увеличится пошлина за выдачу госномеров на автомобиль. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется платить 2,25 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей.
Оформление свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Госпошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины вырастет с 1 до 3 тыс. рублей, за документ о допуске к перевозке опасных грузов – с 1,5 тыс. до 2,25 тыс. рублей.
Законопроект с новыми госпошлинами уже согласован профильными ведомствами.
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