https://crimea.ria.ru/20250630/voditelskie-prava-v-rf-mogut-podorozhat-vdvoe---smi-1147585161.html

Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ

Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ

С сентября текущего года в России планируется увеличить ряд транспортных пошлин, в том числе сбор за получение водительских прав. Об этом сообщают "Известия" со РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T10:23

2025-06-30T10:23

2025-06-30T10:24

водители

водительские права

пошлина

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. С сентября текущего года в России планируется увеличить ряд транспортных пошлин, в том числе сбор за получение водительских прав. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект Минфина.За оформление паспорта транспортного средства придется заплатить 1,2 тыс. рублей, а за внесение изменений в документ – 525 рублей.Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе вырастет с нынешних с 500 до 1,5 тыс. рублей, на пластиковом – с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.С 2 тыс. до 3 тыс. рублей увеличится пошлина за выдачу госномеров на автомобиль. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется платить 2,25 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей.Оформление свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.Госпошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины вырастет с 1 до 3 тыс. рублей, за документ о допуске к перевозке опасных грузов – с 1,5 тыс. до 2,25 тыс. рублей.Законопроект с новыми госпошлинами уже согласован профильными ведомствами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250628/novichok-na-doroge--kakikh-voditeley-vypuskayut-avtoshkoly-v-krymu-1147543810.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водители, водительские права, пошлина, россия, новости