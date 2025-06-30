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В Сакском районе дружеские посиделки закончились поножовщиной
В Сакском районе дружеские посиделки закончились поножовщиной - РИА Новости Крым, 30.06.2025
В Сакском районе дружеские посиделки закончились поножовщиной
В Сакском районе Крыма мужчина зарезал своего приятеля – полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T16:27
2025-06-30T16:27
2025-06-30T16:43
сакский район
мвд по республике крым
новости крыма
происшествия
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма мужчина зарезал своего приятеля – полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщили в МВД Крыма.По данным правоохранительных органов, преступление произошло в одном из дачных домов, где тело мужчины с колото-резаными ранами живота обнаружил его зять.Прибывшие на место происшествия сотрудники зафиксировали наличие телесных повреждений, а судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате повреждений внутренних органов брюшной полости.Им оказался 67-летний житель Сакского района, знакомый погибшего. Установлено, что накануне мужчины вместе распивали спиртные напитки.Подозреваемый, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, был задержан. Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственный отдел Следственного комитета для дальнейшего разбирательства.Ранее в Севастополе к 6,5 годам лишения свободы приговорили мужчину за покушение на убийство на почве ревности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный удар - жителю Евпатории удвоили наказание за поножовщинуВ Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителяМужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сакский район, мвд по республике крым, новости крыма, происшествия, убийство
В Сакском районе дружеские посиделки закончились поножовщиной
В Сакском районе Крыма мужчина зарезал своего приятеля
16:27 30.06.2025 (обновлено: 16:43 30.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма мужчина зарезал своего приятеля – полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщили в МВД Крыма.
По данным правоохранительных органов, преступление произошло в одном из дачных домов, где тело мужчины с колото-резаными ранами живота обнаружил его зять.
Прибывшие на место происшествия сотрудники зафиксировали наличие телесных повреждений, а судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате повреждений внутренних органов брюшной полости.
"Оперативно предпринятые меры розыска позволили сакским оперативникам по горячим следам установить личность подозреваемого", – добавили в полиции.
Им оказался 67-летний житель Сакского района, знакомый погибшего. Установлено, что накануне мужчины вместе распивали спиртные напитки.
Подозреваемый, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, был задержан. Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственный отдел Следственного комитета для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Севастополе к 6,5 годам лишения свободы приговорили мужчину за покушение на убийство
на почве ревности.
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