https://crimea.ria.ru/20250630/v-sakskom-rayone-druzheskie-posidelki-zakonchilis-ponozhovschinoy-1147598579.html

В Сакском районе дружеские посиделки закончились поножовщиной

В Сакском районе дружеские посиделки закончились поножовщиной - РИА Новости Крым, 30.06.2025

В Сакском районе дружеские посиделки закончились поножовщиной

В Сакском районе Крыма мужчина зарезал своего приятеля – полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T16:27

2025-06-30T16:27

2025-06-30T16:43

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма мужчина зарезал своего приятеля – полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщили в МВД Крыма.По данным правоохранительных органов, преступление произошло в одном из дачных домов, где тело мужчины с колото-резаными ранами живота обнаружил его зять.Прибывшие на место происшествия сотрудники зафиксировали наличие телесных повреждений, а судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате повреждений внутренних органов брюшной полости.Им оказался 67-летний житель Сакского района, знакомый погибшего. Установлено, что накануне мужчины вместе распивали спиртные напитки.Подозреваемый, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, был задержан. Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственный отдел Следственного комитета для дальнейшего разбирательства.Ранее в Севастополе к 6,5 годам лишения свободы приговорили мужчину за покушение на убийство на почве ревности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный удар - жителю Евпатории удвоили наказание за поножовщинуВ Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителяМужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собой

сакский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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