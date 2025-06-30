https://crimea.ria.ru/20250630/v-rossii-osudili-deystviya-azerbaydzhana-v-redaktsii-sputnik-v-baku-1147600047.html

В России осудили действия Азербайджана в редакции Sputnik в Баку

В России осудили действия Азербайджана в редакции Sputnik в Баку - РИА Новости Крым, 30.06.2025

В России осудили действия Азербайджана в редакции Sputnik в Баку

Комментируя ситуацию со Sputnik Азербайджан, в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявили, что азербайджанские... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T17:07

2025-06-30T17:07

2025-06-30T17:49

мнения

россия

совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии

азербайджан

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Комментируя ситуацию со Sputnik Азербайджан, в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявили, что азербайджанские силовики нарушили международные конвенции и декларации в отношении сотрудников агентства, и этот факт вызывает недоумение. Заявление СПЧ приводит РИА Новости.Ранее агентство Sputnik сообщило, что азербайджанские силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова."В офисе Sputnik Азербайджан в Баку задержали двух якобы "сотрудников ФСБ". В действительности это сотрудники российского информационного агентства. Вызывает недоумение нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации – таких, как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые признают и защищают свободу выражения мнения, включая свободу журналистской деятельности", – сказано в заявлении Постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере, опубликованном в Telegram-канале Совета.В понедельник Министерство внутренних дел Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами "операции" в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан".Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алиев не прилетит в Москву на парад ПобедыВласти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"Азербайджан вводит ограничение на пребывание для граждан РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, россия, совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии, азербайджан, политика