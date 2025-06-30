https://crimea.ria.ru/20250630/v-krymu-ustanovili-novyy-prazdnik-1147589378.html
В Крыму установили новый праздник
В Крыму установили новый праздник - РИА Новости Крым, 30.06.2025
В Крыму установили новый праздник
Государственный совет Крыма принял в первом и втором чтениях законопроект об установлении нового праздника – Дня многодетной семьи, который будет отмечаться 23... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T12:21
2025-06-30T12:21
2025-06-30T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма принял в первом и втором чтениях законопроект об установлении нового праздника – Дня многодетной семьи, который будет отмечаться 23 января. Соответствующее решение принято на сессии крымского парламента в понедельник.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, установление в Крыму данного праздника приурочено к дате издания указа президента России от 23 января 2024 года "О мерах социальной поддержки многодетных семей".Учреждение в Республике Крым памятной даты 23 января – это признание заслуг многодетных семей в соответствии с федеральным законом, отметили авторы законопроекта.По их словам, установление Дня многодетной семьи в Крыму призвано символически связать региональную политику поддержки семей с федеральными нормам, повысить осведомленность граждан о мерах социальной помощи многодетным семьям, способствовать популяризации многодетности через публичные мероприятия и информационные кампании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, праздники и памятные даты, общество, многодетная семья
В Крыму установили новый праздник
Парламент Крыма установил новый праздник - День многодетной семьи
12:21 30.06.2025 (обновлено: 12:22 30.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма принял в первом и втором чтениях законопроект об установлении нового праздника – Дня многодетной семьи, который будет отмечаться 23 января. Соответствующее решение принято на сессии крымского парламента в понедельник.
"В Республике Крым устанавливаются следующие праздничные дни: 23 января – День многодетной семьи в Республике Крым", – говорится в документе.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, установление в Крыму данного праздника приурочено к дате издания указа президента России от 23 января 2024 года "О мерах социальной поддержки многодетных семей".
Учреждение в Республике Крым памятной даты 23 января – это признание заслуг многодетных семей в соответствии с федеральным законом, отметили авторы законопроекта.
По их словам, установление Дня многодетной семьи в Крыму призвано символически связать региональную политику поддержки семей с федеральными нормам, повысить осведомленность граждан о мерах социальной помощи многодетным семьям, способствовать популяризации многодетности через публичные мероприятия и информационные кампании.
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