https://crimea.ria.ru/20250630/v-krymu-ustanovili-novyy-prazdnik-1147589378.html

В Крыму установили новый праздник

В Крыму установили новый праздник - РИА Новости Крым, 30.06.2025

В Крыму установили новый праздник

Государственный совет Крыма принял в первом и втором чтениях законопроект об установлении нового праздника – Дня многодетной семьи, который будет отмечаться 23... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T12:21

2025-06-30T12:21

2025-06-30T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма принял в первом и втором чтениях законопроект об установлении нового праздника – Дня многодетной семьи, который будет отмечаться 23 января. Соответствующее решение принято на сессии крымского парламента в понедельник.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, установление в Крыму данного праздника приурочено к дате издания указа президента России от 23 января 2024 года "О мерах социальной поддержки многодетных семей".Учреждение в Республике Крым памятной даты 23 января – это признание заслуг многодетных семей в соответствии с федеральным законом, отметили авторы законопроекта.По их словам, установление Дня многодетной семьи в Крыму призвано символически связать региональную политику поддержки семей с федеральными нормам, повысить осведомленность граждан о мерах социальной помощи многодетным семьям, способствовать популяризации многодетности через публичные мероприятия и информационные кампании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, праздники и памятные даты, общество, многодетная семья