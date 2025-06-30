https://crimea.ria.ru/20250630/v-krymu-obyavili-pobediteley-konkursa-na-luchshiy-proekt-gimna-1147591298.html

В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна

В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна - РИА Новости Крым, 30.06.2025

В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна

В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна – победителями стали Народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T13:28

2025-06-30T13:28

2025-06-30T13:31

новости крыма

крым

гимн крыма

ольга ковитиди

илья резник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна – победителями стали Народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди. Об этом сообщил первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков.Он подчеркнул, что проект гимна разместят на сайте Государственного Совета Республики Крым 30 июня. Первый вице-спикер добавил, что в гимне возможны изменения."Изменения, прежде всего, в словах. Потому что каждое слово должно быть, как говорится, на вес золота. Каждая фраза должна быть понятна для крымчан, почему мы поем именно эту фразу и поем именно эти слова", – сказал Цеков.Он напомнил, что окончательное решение будет принимать госсовет Крыма. Это произойдет на следующей сессии.17 июня сообщалось, что конкурс на новый гимн Крыма завершился. Всего рассмотрели 122 заявки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Написан сердцем": Резник и Ковитиди представили свой вариант гимна КрымаВ конкурсе на Новый гимн Крыма отобрали 87 вариантовПобеда всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, гимн крыма, ольга ковитиди, илья резник