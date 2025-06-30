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В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна
В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна - РИА Новости Крым, 30.06.2025
В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна
В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна – победителями стали Народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T13:28
2025-06-30T13:31
новости крыма
крым
гимн крыма
ольга ковитиди
илья резник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна – победителями стали Народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди. Об этом сообщил первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков.Он подчеркнул, что проект гимна разместят на сайте Государственного Совета Республики Крым 30 июня. Первый вице-спикер добавил, что в гимне возможны изменения."Изменения, прежде всего, в словах. Потому что каждое слово должно быть, как говорится, на вес золота. Каждая фраза должна быть понятна для крымчан, почему мы поем именно эту фразу и поем именно эти слова", – сказал Цеков.Он напомнил, что окончательное решение будет принимать госсовет Крыма. Это произойдет на следующей сессии.17 июня сообщалось, что конкурс на новый гимн Крыма завершился. Всего рассмотрели 122 заявки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Написан сердцем": Резник и Ковитиди представили свой вариант гимна КрымаВ конкурсе на Новый гимн Крыма отобрали 87 вариантовПобеда всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка
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новости крыма, крым, гимн крыма, ольга ковитиди, илья резник
В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна

В конкурсе на лучший проект гимна Крыма победили Илья Резник и Ольга Ковитиди

13:28 30.06.2025 (обновлено: 13:31 30.06.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоОльга Ковитиди и Илья Резник
Ольга Ковитиди и Илья Резник
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна – победителями стали Народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди. Об этом сообщил первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков.

"На конкурс поступило нас 122 заявки, 94 заявки соответствовали положению. Победителями у нас стали Ольга Ковитиди и Илья Резник. Ковитиди написала музыку, Илья Резник написал слова", – рассказал подробности Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что проект гимна разместят на сайте Государственного Совета Республики Крым 30 июня. Первый вице-спикер добавил, что в гимне возможны изменения.
"Изменения, прежде всего, в словах. Потому что каждое слово должно быть, как говорится, на вес золота. Каждая фраза должна быть понятна для крымчан, почему мы поем именно эту фразу и поем именно эти слова", – сказал Цеков.
Он напомнил, что окончательное решение будет принимать госсовет Крыма. Это произойдет на следующей сессии.
17 июня сообщалось, что конкурс на новый гимн Крыма завершился. Всего рассмотрели 122 заявки.
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Новости КрымаКрымГимн КрымаОльга КовитидиИлья Резник
 
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