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В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда
В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда - РИА Новости Крым, 30.06.2025
В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда
В Херсонской области принят новый региональный закон, расширяющий социальные гарантии для ветеранов труда. Соответствующий документ, подписанный губернатором... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T19:56
2025-06-30T19:56
2025-06-30T19:56
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херсонская область
владимир сальдо
льгота
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. В Херсонской области принят новый региональный закон, расширяющий социальные гарантии для ветеранов труда. Соответствующий документ, подписанный губернатором области Владимиром Сальдо, размещен на сайте регионального правительства.Закон направлен на поддержку граждан, внесших вклад в развитие региона и обладающих званием "Ветеран труда" или "Ветеран труда Херсонской области".Согласно ему, ветераны труда получают право на ряд мер социальной поддержки, включая:Право на поддержку имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по линии страховой или другой системы, предусмотренной федеральным законодательством.Закон также содержит уточнение: при переезде ветерана в другой регион России право на меры поддержки, установленные в Херсонской области, не сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВОУчастников ВО хотят освободить от госпошлины при обращении в судВыдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап
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новости, херсонская область, владимир сальдо, льгота, господдержка
В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда
В Херсонской области ветеранам труда предоставят бесплатный транспорт и лечение
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым.
В Херсонской области принят новый региональный закон, расширяющий социальные гарантии для ветеранов труда. Соответствующий документ
, подписанный губернатором области Владимиром Сальдо, размещен на сайте регионального правительства.
Закон направлен на поддержку граждан, внесших вклад в развитие региона и обладающих званием "Ветеран труда" или "Ветеран труда Херсонской области".
Согласно ему, ветераны труда получают право на ряд мер социальной поддержки, включая:
—бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта (за исключением такси и маршрутных такси);
—бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением оплаты драгоценных металлов и металлокерамики);
—внеочередная установка квартирного телефона;
—приоритетное медицинское обслуживание в тех организациях, к которым гражданин был прикреплен до выхода на пенсию, включая диспансеризацию.
Право на поддержку имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по линии страховой или другой системы, предусмотренной федеральным законодательством.
Закон также содержит уточнение: при переезде ветерана в другой регион России право на меры поддержки, установленные в Херсонской области, не сохраняется.
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