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В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда
В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда - РИА Новости Крым, 30.06.2025
В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда
В Херсонской области принят новый региональный закон, расширяющий социальные гарантии для ветеранов труда. Соответствующий документ, подписанный губернатором... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T19:56
2025-06-30T19:56
новости
херсонская область
владимир сальдо
льгота
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. В Херсонской области принят новый региональный закон, расширяющий социальные гарантии для ветеранов труда. Соответствующий документ, подписанный губернатором области Владимиром Сальдо, размещен на сайте регионального правительства.Закон направлен на поддержку граждан, внесших вклад в развитие региона и обладающих званием "Ветеран труда" или "Ветеран труда Херсонской области".Согласно ему, ветераны труда получают право на ряд мер социальной поддержки, включая:Право на поддержку имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по линии страховой или другой системы, предусмотренной федеральным законодательством.Закон также содержит уточнение: при переезде ветерана в другой регион России право на меры поддержки, установленные в Херсонской области, не сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВОУчастников ВО хотят освободить от госпошлины при обращении в судВыдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, владимир сальдо, льгота, господдержка
В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда

В Херсонской области ветеранам труда предоставят бесплатный транспорт и лечение

19:56 30.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. В Херсонской области принят новый региональный закон, расширяющий социальные гарантии для ветеранов труда. Соответствующий документ, подписанный губернатором области Владимиром Сальдо, размещен на сайте регионального правительства.
Закон направлен на поддержку граждан, внесших вклад в развитие региона и обладающих званием "Ветеран труда" или "Ветеран труда Херсонской области".
Согласно ему, ветераны труда получают право на ряд мер социальной поддержки, включая:
  • бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта (за исключением такси и маршрутных такси);
  • бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением оплаты драгоценных металлов и металлокерамики);
  • внеочередная установка квартирного телефона;
  • приоритетное медицинское обслуживание в тех организациях, к которым гражданин был прикреплен до выхода на пенсию, включая диспансеризацию.
Право на поддержку имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по линии страховой или другой системы, предусмотренной федеральным законодательством.
Закон также содержит уточнение: при переезде ветерана в другой регион России право на меры поддержки, установленные в Херсонской области, не сохраняется.
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НовостиХерсонская областьВладимир СальдоЛьготаГосподдержка
 
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