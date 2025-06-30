https://crimea.ria.ru/20250630/v-khersonskoy-oblasti-utverdili-novye-mery-podderzhki-veteranov-truda-1147604988.html

В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда

В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда - РИА Новости Крым, 30.06.2025

В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда

В Херсонской области принят новый региональный закон, расширяющий социальные гарантии для ветеранов труда. Соответствующий документ, подписанный губернатором... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T19:56

2025-06-30T19:56

2025-06-30T19:56

новости

херсонская область

владимир сальдо

льгота

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. В Херсонской области принят новый региональный закон, расширяющий социальные гарантии для ветеранов труда. Соответствующий документ, подписанный губернатором области Владимиром Сальдо, размещен на сайте регионального правительства.Закон направлен на поддержку граждан, внесших вклад в развитие региона и обладающих званием "Ветеран труда" или "Ветеран труда Херсонской области".Согласно ему, ветераны труда получают право на ряд мер социальной поддержки, включая:Право на поддержку имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по линии страховой или другой системы, предусмотренной федеральным законодательством.Закон также содержит уточнение: при переезде ветерана в другой регион России право на меры поддержки, установленные в Херсонской области, не сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВОУчастников ВО хотят освободить от госпошлины при обращении в судВыдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап

херсонская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, владимир сальдо, льгота, господдержка