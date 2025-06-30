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Территорию ЛНР полностью освободили - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Территорию ЛНР полностью освободили
Территорию ЛНР полностью освободили - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Территорию ЛНР полностью освободили
Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T21:55
2025-06-30T21:55
леонид пасечник
луганская народная республика (лнр)
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.29 июня, российские военные выбили украинские формирования из Новоукраинки в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один населенный пункт освобожден в ДонбассеВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНРРоссийские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
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леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), новости сво, вооруженные силы россии, новости
Территорию ЛНР полностью освободили

Территория Луганской Народной Республики освобождена на 100% – Пасечник

21:55 30.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер группировки войск "Север" ВС РФ
Снайпер группировки войск Север ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.

"Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, 100%", – сказал Пасечник в эфире "Первого канала".

29 июня, российские военные выбили украинские формирования из Новоукраинки в Донецкой Народной Республике.
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Леонид ПасечникЛуганская Народная Республика (ЛНР)Новости СВОВооруженные силы РоссииНовости
 
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