https://crimea.ria.ru/20250630/territoriyu-lnr-polnostyu-osvobodili-1147607559.html
Территорию ЛНР полностью освободили
Территорию ЛНР полностью освободили - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Территорию ЛНР полностью освободили
Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T21:55
2025-06-30T21:55
2025-06-30T21:55
леонид пасечник
луганская народная республика (лнр)
новости сво
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.29 июня, российские военные выбили украинские формирования из Новоукраинки в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один населенный пункт освобожден в ДонбассеВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНРРоссийские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), новости сво, вооруженные силы россии, новости
Территорию ЛНР полностью освободили
Территория Луганской Народной Республики освобождена на 100% – Пасечник