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Территорию ЛНР полностью освободили

Территорию ЛНР полностью освободили - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Территорию ЛНР полностью освободили

Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника. РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T21:55

2025-06-30T21:55

2025-06-30T21:55

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

новости сво

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.29 июня, российские военные выбили украинские формирования из Новоукраинки в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один населенный пункт освобожден в ДонбассеВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНРРоссийские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

луганская народная республика (лнр)

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2025

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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