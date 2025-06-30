https://crimea.ria.ru/20250630/skolko-shkol-otremontiruyut-v-sevastopole-v-etom-i-sleduyuschem-godu-1147599725.html
Сколько школ отремонтируют в Севастополе в этом и следующем году
Сколько школ отремонтируют в Севастополе в этом и следующем году - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Сколько школ отремонтируют в Севастополе в этом и следующем году
Капитальный ремонт четырех школ и двух детсадов завершится в Севастополе в текущем году, еще на пяти объектах работы завершат в следующем. Информация о... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T20:28
2025-06-30T20:28
2025-06-30T20:28
севастополь
новости севастополя
школа
образование в крыму и севастополе
детский сад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143971933_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_e2fe78a357836c55db20c10f55148c9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт четырех школ и двух детсадов завершится в Севастополе в текущем году, еще на пяти объектах работы завершат в следующем. Информация о промежуточных результатах реализации регионального проекта "Все лучшее детям" в составе нацпроекта "Молодежь и дети" озвучена в рамках аппаратного совещания в правительстве города.В частности, в школах № 9, 10 и 14 строительная готовность составляет от 98 до 99% – работы планируют закончить до начала учебного года, в школе №13 ремонт уже завершен. Еще в пяти общеобразовательных учреждениях капитальные работы начали в 2025 году. На сегодняшний день строительная готовность составляет от 10 до 32%. Речь идет о школах №14, 34, 38, 43 и об образовательном центре имени В.Д. Ревякина.Ремонты ведут во внутренних помещениях, на кровлях, фасадах, в пищеблоках, санузлах, и на инженерных сетях, объекты приводят в соответствие требованиям антитеррористической защищенности, оснащают современным учебным оборудованием, мебелью, спортивным инвентарем.Завершение всех работ по детским садам запланировано к 1 сентября 2025 года.О завершении ремонта школы №13 в поселке Кача под Севастополем ранее информировал губернатор города Михаил Развожаев. Школа носит имя трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. По президентской программе отремонтировали основное здание, тир и столовую. В школе полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, в классах поставили кондиционеры, закупили новое оборудование, за счет средств города благоустроили территорию, в том числе площадку для проведения мероприятий, зону отдыха, спортивную площадку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 годаВ "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 местКогда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143971933_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_36e3f46996bf00e0b80045361565d03b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, школа, образование в крыму и севастополе, детский сад
Сколько школ отремонтируют в Севастополе в этом и следующем году
В Севастополе в текущем году завершится капремонт четырех школ и двух детсадов – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт четырех школ и двух детсадов завершится в Севастополе в текущем году, еще на пяти объектах работы завершат в следующем. Информация о промежуточных результатах реализации регионального проекта "Все лучшее детям" в составе нацпроекта "Молодежь и дети" озвучена в рамках аппаратного совещания в правительстве города.
"Выполняется капитальный ремонт в девяти школах. Из них в четырех школах начало ремонтных работ было в 2024 году, и сейчас завершаются работы. Всего выделено 930 миллионов. Это федеральные средства и средства из бюджета Севастополя", – сообщили на совещании.
В частности, в школах № 9, 10 и 14 строительная готовность составляет от 98 до 99% – работы планируют закончить до начала учебного года, в школе №13 ремонт уже завершен. Еще в пяти общеобразовательных учреждениях капитальные работы начали в 2025 году. На сегодняшний день строительная готовность составляет от 10 до 32%. Речь идет о школах №14, 34, 38, 43 и об образовательном центре имени В.Д. Ревякина.
Ремонты ведут во внутренних помещениях, на кровлях, фасадах, в пищеблоках, санузлах, и на инженерных сетях, объекты приводят в соответствие требованиям антитеррористической защищенности, оснащают современным учебным оборудованием, мебелью, спортивным инвентарем.
"В текущем году также выполняются работы в рамках нового мероприятия модернизации дошкольной системы образования по двум детским садам – №13 и 27. На сегодняшний день строительная готовность более 50%. Работы ведутся в соответствии с графиком", – проинформировали на совещании.
Завершение всех работ по детским садам запланировано к 1 сентября 2025 года.
О завершении ремонта школы №13
в поселке Кача под Севастополем ранее информировал губернатор города Михаил Развожаев. Школа носит имя трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. По президентской программе отремонтировали основное здание, тир и столовую. В школе полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, в классах поставили кондиционеры, закупили новое оборудование, за счет средств города благоустроили территорию, в том числе площадку для проведения мероприятий, зону отдыха, спортивную площадку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: