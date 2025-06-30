https://crimea.ria.ru/20250630/skolko-shkol-otremontiruyut-v-sevastopole-v-etom-i-sleduyuschem-godu-1147599725.html

Сколько школ отремонтируют в Севастополе в этом и следующем году

Сколько школ отремонтируют в Севастополе в этом и следующем году - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Сколько школ отремонтируют в Севастополе в этом и следующем году

Капитальный ремонт четырех школ и двух детсадов завершится в Севастополе в текущем году, еще на пяти объектах работы завершат в следующем. Информация о... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T20:28

2025-06-30T20:28

2025-06-30T20:28

севастополь

новости севастополя

школа

образование в крыму и севастополе

детский сад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143971933_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_e2fe78a357836c55db20c10f55148c9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт четырех школ и двух детсадов завершится в Севастополе в текущем году, еще на пяти объектах работы завершат в следующем. Информация о промежуточных результатах реализации регионального проекта "Все лучшее детям" в составе нацпроекта "Молодежь и дети" озвучена в рамках аппаратного совещания в правительстве города.В частности, в школах № 9, 10 и 14 строительная готовность составляет от 98 до 99% – работы планируют закончить до начала учебного года, в школе №13 ремонт уже завершен. Еще в пяти общеобразовательных учреждениях капитальные работы начали в 2025 году. На сегодняшний день строительная готовность составляет от 10 до 32%. Речь идет о школах №14, 34, 38, 43 и об образовательном центре имени В.Д. Ревякина.Ремонты ведут во внутренних помещениях, на кровлях, фасадах, в пищеблоках, санузлах, и на инженерных сетях, объекты приводят в соответствие требованиям антитеррористической защищенности, оснащают современным учебным оборудованием, мебелью, спортивным инвентарем.Завершение всех работ по детским садам запланировано к 1 сентября 2025 года.О завершении ремонта школы №13 в поселке Кача под Севастополем ранее информировал губернатор города Михаил Развожаев. Школа носит имя трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. По президентской программе отремонтировали основное здание, тир и столовую. В школе полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, в классах поставили кондиционеры, закупили новое оборудование, за счет средств города благоустроили территорию, в том числе площадку для проведения мероприятий, зону отдыха, спортивную площадку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 годаВ "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 местКогда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, школа, образование в крыму и севастополе, детский сад