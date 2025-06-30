https://crimea.ria.ru/20250630/simferopol-i-sevastopol-voshli-v-top-60-reytinga-po-vvodu-novogo-zhilya-1147581363.html

Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья

Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья

Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 российских городов по вводу нового жилья в 2024 году, следует из проведенного экспертами РИА Новости исследования. РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T07:59

2025-06-30T07:59

2025-06-30T07:56

недвижимость в крыму

недвижимость

жилье в крыму

строительство

крым

севастополь

рейтинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144553972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1691668dec2c94a01f3d9b693478488.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 российских городов по вводу нового жилья в 2024 году, следует из проведенного экспертами РИА Новости исследования.Специалисты сравнили города РФ по количеству квадратных метров жилья, введенных в минувшем году, в пересчете на одного жителя.Севастополь занял в данном рейтинге 52-е место. В прошлом году в городе федерального значения ввели 346 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 0,618 "квадрата" общей площади на одного жителя.Согласно исследованию, обеспеченность населения жильем в двух городах составляет соответственно 24,2 и 18,5 квадратных метра на человека. Лидером рейтинга стал Краснодар. По итогам 2024 года там ввели почти 3 миллиона квадратных метров жилья (2,34 "квадрата" на человека). В первую тройку также вошли Грозный и Кызыл.Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2024 году введено в Мурманске (0,06 квадратного метра), Магадане (0,07 квадратного метра) и Новокузнецке (0,09 квадратного метра).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимостьВ Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрдКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость в крыму, недвижимость, жилье в крыму, строительство, крым, севастополь, рейтинг