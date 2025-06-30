https://crimea.ria.ru/20250630/simferopol-i-sevastopol-voshli-v-top-60-reytinga-po-vvodu-novogo-zhilya-1147581363.html
Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья
Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья
Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 российских городов по вводу нового жилья в 2024 году, следует из проведенного экспертами РИА Новости исследования. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T07:59
2025-06-30T07:59
2025-06-30T07:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 российских городов по вводу нового жилья в 2024 году, следует из проведенного экспертами РИА Новости исследования.Специалисты сравнили города РФ по количеству квадратных метров жилья, введенных в минувшем году, в пересчете на одного жителя.Севастополь занял в данном рейтинге 52-е место. В прошлом году в городе федерального значения ввели 346 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 0,618 "квадрата" общей площади на одного жителя.Согласно исследованию, обеспеченность населения жильем в двух городах составляет соответственно 24,2 и 18,5 квадратных метра на человека. Лидером рейтинга стал Краснодар. По итогам 2024 года там ввели почти 3 миллиона квадратных метров жилья (2,34 "квадрата" на человека). В первую тройку также вошли Грозный и Кызыл.Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2024 году введено в Мурманске (0,06 квадратного метра), Магадане (0,07 квадратного метра) и Новокузнецке (0,09 квадратного метра).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимостьВ Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрдКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму
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Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья
Симферополь и Севастополь попали в топ-60 городов РФ по объемам ввода жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 российских городов по вводу нового жилья в 2024 году, следует из проведенного экспертами РИА Новости исследования.
Специалисты сравнили города РФ по количеству квадратных метров жилья, введенных в минувшем году, в пересчете на одного жителя.
Севастополь занял в данном рейтинге 52-е место. В прошлом году в городе федерального значения ввели 346 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 0,618 "квадрата" общей площади на одного жителя.
Симферополь расположился на 59-й строчке рейтинга. В столице Крыма в 2024 году ввели 202 тысячи квадратных метров жилья (0,568 "квадрата" на человека).
Согласно исследованию, обеспеченность населения жильем в двух городах составляет соответственно 24,2 и 18,5 квадратных метра на человека.
Лидером рейтинга стал Краснодар. По итогам 2024 года там ввели почти 3 миллиона квадратных метров жилья (2,34 "квадрата" на человека). В первую тройку также вошли Грозный и Кызыл.
Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2024 году введено в Мурманске (0,06 квадратного метра), Магадане (0,07 квадратного метра) и Новокузнецке (0,09 квадратного метра).
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