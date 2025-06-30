Рейтинг@Mail.ru
Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250630/simferopol-i-sevastopol-voshli-v-top-60-reytinga-po-vvodu-novogo-zhilya-1147581363.html
Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья
Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья
Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 российских городов по вводу нового жилья в 2024 году, следует из проведенного экспертами РИА Новости исследования. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T07:59
2025-06-30T07:56
недвижимость в крыму
недвижимость
жилье в крыму
строительство
крым
севастополь
рейтинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144553972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1691668dec2c94a01f3d9b693478488.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 российских городов по вводу нового жилья в 2024 году, следует из проведенного экспертами РИА Новости исследования.Специалисты сравнили города РФ по количеству квадратных метров жилья, введенных в минувшем году, в пересчете на одного жителя.Севастополь занял в данном рейтинге 52-е место. В прошлом году в городе федерального значения ввели 346 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 0,618 "квадрата" общей площади на одного жителя.Согласно исследованию, обеспеченность населения жильем в двух городах составляет соответственно 24,2 и 18,5 квадратных метра на человека. Лидером рейтинга стал Краснодар. По итогам 2024 года там ввели почти 3 миллиона квадратных метров жилья (2,34 "квадрата" на человека). В первую тройку также вошли Грозный и Кызыл.Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2024 году введено в Мурманске (0,06 квадратного метра), Магадане (0,07 квадратного метра) и Новокузнецке (0,09 квадратного метра).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимостьВ Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрдКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144553972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4a3d9a12b600b77ee2d5bdd2a30638c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
недвижимость в крыму, недвижимость, жилье в крыму, строительство, крым, севастополь, рейтинг
Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья

Симферополь и Севастополь попали в топ-60 городов РФ по объемам ввода жилья

07:59 30.06.2025
 
© РИА Новости КрымСтроительство жилого дома в Симферополе
Строительство жилого дома в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 российских городов по вводу нового жилья в 2024 году, следует из проведенного экспертами РИА Новости исследования.
Специалисты сравнили города РФ по количеству квадратных метров жилья, введенных в минувшем году, в пересчете на одного жителя.
Севастополь занял в данном рейтинге 52-е место. В прошлом году в городе федерального значения ввели 346 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 0,618 "квадрата" общей площади на одного жителя.
Симферополь расположился на 59-й строчке рейтинга. В столице Крыма в 2024 году ввели 202 тысячи квадратных метров жилья (0,568 "квадрата" на человека).
Согласно исследованию, обеспеченность населения жильем в двух городах составляет соответственно 24,2 и 18,5 квадратных метра на человека.
Лидером рейтинга стал Краснодар. По итогам 2024 года там ввели почти 3 миллиона квадратных метров жилья (2,34 "квадрата" на человека). В первую тройку также вошли Грозный и Кызыл.
Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2024 году введено в Мурманске (0,06 квадратного метра), Магадане (0,07 квадратного метра) и Новокузнецке (0,09 квадратного метра).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимость
В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрд
Квартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму
 
Недвижимость в КрымуНедвижимостьЖилье в КрымуСтроительствоКрымСевастопольРейтинг
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:37Ландшафтный пожар под Алуштой локализовали - МЧС
09:34Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей
09:25Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия
09:13На Крымском мосту резко выросла очередь - время ожидания
09:02На Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе
08:39Беспорядки в Сербии: протестующие заблокировали дороги в 19 городах
08:20Как получить налоговый вычет: только 33% россиян знают о праве на него
07:59Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья
07:44Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиков
07:19Пять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем
07:16Пожар в Алуште сегодня: что происходит в зоне ЧП
07:10Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Кубани
06:57Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение
06:29Магнитные бури на Земле – прогноз на июль
06:07Крымский мост - ситуация после возобновления движения
00:57Крымский мост открыт
00:10Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
00:01Какой будет погода в Крыму в последний день июня
00:00Какой сегодня праздник: 30 июня
23:49Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния