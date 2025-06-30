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Пожар в Алуште: спасатели готовятся к ухудшению погоды в горах

Пожар в Алуште: спасатели готовятся к ухудшению погоды в горах - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Пожар в Алуште: спасатели готовятся к ухудшению погоды в горах

В ликвидации возгорания сухой растительности на горе Кастель под Алуштой задействовано 186 человек и больше 50 единиц техники. Специалисты продолжают работу по... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T11:37

2025-06-30T11:37

2025-06-30T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В ликвидации возгорания сухой растительности на горе Кастель под Алуштой задействовано 186 человек и больше 50 единиц техники. Специалисты продолжают работу по проливке отдельных очагов, готовятся в том числе и к ухудшению погодных условий. Об этом журналистам рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.Он также добавил, что к обеду прогнозируется усиление ветра. Поэтому все, кто задействован в ликвидации возгорания, будут оставаться на месте до полной стабилизации обстановки.По итогам специалисты минэкологии дадут оценку нанесенному ущербу, а также конкретным площадям, которые пострадали, уточнил Аркадий Ожигин.В понедельник утром глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что вместе со спасателями на тушении лесного пожара до позднего вечера воскресенья работали 83 волонтера, утром на смену заступили 35 добровольцев.О возгорании высохшей растительности в МЧС сообщили в 15:03 накануне. Сначала площадь пожара составляла один гектар, однако из-за сильного ветра огонь захватил до пяти гектаров. К тушению привлекали два вертолета.Распространения пожара не допущено, угрозы населенным пунктам нет. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ландшафтный пожар под Алуштой локализовали - МЧС Пожар в Алуште сегодня: что происходит в зоне ЧП Вертолеты улетели: пожар в Алуште ночью будут тушить с земли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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