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Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия
Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия
83 волонтера работали вместе со спасателями на тушении лесного пожара под Алуштой до позднего вечера воскресенья, с утра в понедельник на смену заступили 35... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T09:25
2025-06-30T09:34
галина огнева
алушта
пожар на горе кастель под алуштой
крым
новости крыма
пожар
волонтеры
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АЛУШТА, 30 июн - РИА Новости Крым. 83 волонтера работали вместе со спасателями на тушении лесного пожара под Алуштой до позднего вечера воскресенья, с утра в понедельник на смену заступили 35 добровольцев. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава городской администрации Галина Огнева.
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РИА Новости Крым
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галина огнева, алушта, пожар на горе кастель под алуштой, крым, новости крыма, пожар, волонтеры, видео
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Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия

Пожар в Алуште на горе Кастель помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия

09:25 30.06.2025 (обновлено: 09:34 30.06.2025)
 
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АЛУШТА, 30 июн - РИА Новости Крым. 83 волонтера работали вместе со спасателями на тушении лесного пожара под Алуштой до позднего вечера воскресенья, с утра в понедельник на смену заступили 35 добровольцев. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава городской администрации Галина Огнева.
 
Галина ОгневаАлуштаПожар на горе Кастель под АлуштойКрымНовости КрымаПожарВолонтеры
 
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