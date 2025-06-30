https://crimea.ria.ru/20250630/pozhar-v-alushte-pomogayut-tushit-neskolko-desyatkov-volonterov---meriya-1147583684.html
Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия
Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия
83 волонтера работали вместе со спасателями на тушении лесного пожара под Алуштой до позднего вечера воскресенья, с утра в понедельник на смену заступили 35... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T09:25
2025-06-30T09:25
2025-06-30T09:34
галина огнева
алушта
пожар на горе кастель под алуштой
крым
новости крыма
пожар
волонтеры
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АЛУШТА, 30 июн - РИА Новости Крым. 83 волонтера работали вместе со спасателями на тушении лесного пожара под Алуштой до позднего вечера воскресенья, с утра в понедельник на смену заступили 35 добровольцев. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава городской администрации Галина Огнева.
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Материал дополняется
Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия
Пожар в Алуште на горе Кастель помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия
09:25 30.06.2025 (обновлено: 09:34 30.06.2025)