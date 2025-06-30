https://crimea.ria.ru/20250630/pozhar-v-alushte-pomogayut-tushit-neskolko-desyatkov-volonterov---meriya-1147583684.html

Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия

Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия

83 волонтера работали вместе со спасателями на тушении лесного пожара под Алуштой до позднего вечера воскресенья, с утра в понедельник на смену заступили 35... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T09:25

2025-06-30T09:25

2025-06-30T09:34

галина огнева

алушта

пожар на горе кастель под алуштой

крым

новости крыма

пожар

волонтеры

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АЛУШТА, 30 июн - РИА Новости Крым. 83 волонтера работали вместе со спасателями на тушении лесного пожара под Алуштой до позднего вечера воскресенья, с утра в понедельник на смену заступили 35 добровольцев. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава городской администрации Галина Огнева.

алушта

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галина огнева, алушта, пожар на горе кастель под алуштой, крым, новости крыма, пожар, волонтеры, видео