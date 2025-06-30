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Полиция проводит "операцию" в офисе агентства Sputnik Азербайджан - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Полиция проводит "операцию" в офисе агентства Sputnik Азербайджан
Полиция проводит "операцию" в офисе агентства Sputnik Азербайджан - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Полиция проводит "операцию" в офисе агентства Sputnik Азербайджан
Министерство внутренних дел Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами "операции" в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан",... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T13:33
2025-06-30T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Министерство внутренних дел Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами "операции" в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан", сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией.Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сотрудники российского посольства уже выехали к офису редакции.Следственное управление СК России по Свердловской области ранее задержало в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах.В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.Кроме того, по данным министерства культуры республики, в стране отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки. Заявляется, что такое решение связано с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алиев не прилетит в Москву на парад ПобедыВласти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"Азербайджан вводит ограничение на пребывание для граждан РФ
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азербайджан, sputnik, в мире, новости, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", маргарита симоньян
Полиция проводит "операцию" в офисе агентства Sputnik Азербайджан

МВД Азербайджана заявило о проведении "операции" в офисе агентства Sputnik в Баку

13:33 30.06.2025 (обновлено: 13:49 30.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Министерство внутренних дел Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами "операции" в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан", сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
"В бакинском офисе Sputnik Азербайджан проводится операция", – говорится в сообщении.
В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией.
Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сотрудники российского посольства уже выехали к офису редакции.

"По моей информации, сотрудники нашего Посольства в Баку уже выехали к офису нашего "Спутника", где сейчас проходит "спецоперация". Сотрудники не выходят на связь - очевидно, лишены доступа к телефону. Среди них есть граждане России", - написала она в своем Telegram-канале.

Следственное управление СК России по Свердловской области ранее задержало в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах.
В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.
Кроме того, по данным министерства культуры республики, в стране отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки. Заявляется, что такое решение связано с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах.
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АзербайджанSputnikВ миреНовостиРоссияМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Маргарита Симоньян
 
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