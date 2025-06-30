Первый месяц лета: фотографический июнь

Первый месяц лета в фотоленте РИА Новости Крым
Одна из главных новостей месяца – обрушение моста от теракта ВСУ в Брянской области. Погибли и пострадали люди.
Одна из главных новостей месяца – обрушение моста от теракта ВСУ в Брянской области. Погибли и пострадали люди.
Непростые вести и с Ближнего Востока – Израиль и Иран обмениваются ударами. На фото: последствия одного из ракетных ударов по Тегерану.
Непростые вести и с Ближнего Востока – Израиль и Иран обмениваются ударами. На фото: последствия одного из ракетных ударов по Тегерану.
Израильские силы безопасности осматривают разрушенные жилые дома, пострадавшие от ракеты, выпущенной из Ирана, в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива. (AP Photo/Ariel Schalit)
Израильские силы безопасности осматривают разрушенные жилые дома, пострадавшие от ракеты, выпущенной из Ирана, в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива. (AP Photo/Ariel Schalit)
500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку. Среди отправившихся в Мекку по квоте крымчан родители и родственники участников СВО. На фото: видеомост пресс-центра РИА Новости Крым Мекка-Симферополь-Москва.
500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку. Среди отправившихся в Мекку по квоте крымчан родители и родственники участников СВО. На фото: видеомост пресс-центра РИА Новости Крым Мекка-Симферополь-Москва.
В Соборной мечети Симферополя впервые отметили один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам.
В Соборной мечети Симферополя впервые отметили один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам.
В Ялте прошла международная конференция городов Евразии. На ней представители 10 стран в Ялте подписали документ об охране культурного наследия, который затем передадут ООН.
В Ялте прошла международная конференция городов Евразии. На ней представители 10 стран в Ялте подписали документ об охране культурного наследия, который затем передадут ООН.
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина. Обещают, что в нем появится фонтан и велодорожки.
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина. Обещают, что в нем появится фонтан и велодорожки.
В Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму площадью 800 квадратных метров.
В Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму площадью 800 квадратных метров.
Из Севастополя в Санкт-Петербург в составе поезда №7/8 впервые отправился уникальный плацкартный вагон, внутренняя обстановка в котором стилизована под подводную лодку.
Из Севастополя в Санкт-Петербург в составе поезда №7/8 впервые отправился уникальный плацкартный вагон, внутренняя обстановка в котором стилизована под подводную лодку.
Логистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении культурно-образовательного кластера в Севастополе. Несмотря на это, уже сейчас начала работу хореографическая академия, а осенью планируется ввод в эксплуатацию музейного комплекса.
Логистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении культурно-образовательного кластера в Севастополе. Несмотря на это, уже сейчас начала работу хореографическая академия, а осенью планируется ввод в эксплуатацию музейного комплекса.
На месте строящегося культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе прошел необычный и масштабный пленэр, который собрал более полусотни крымских художников, новичков и гуру.
На месте строящегося культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе прошел необычный и масштабный пленэр, который собрал более полусотни крымских художников, новичков и гуру.
В селе Воинка на севере Крыма работает волонтерский центр помощи бойцам СВО со столовой, постирочной и баней.
В селе Воинка на севере Крыма работает волонтерский центр помощи бойцам СВО со столовой, постирочной и баней.
На директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова напали львы. С тяжелыми травмами он в больнице.
На директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова напали львы. С тяжелыми травмами он в больнице.
Очередная дата памяти известнейшего из крымчан – Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, святителя Луки Крымского. На фото: нательный крест святителя Луки Крымского, сделанный из гильзы, который хранится в мемориальном музее святого.
Очередная дата памяти известнейшего из крымчан – Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, святителя Луки Крымского. На фото: нательный крест святителя Луки Крымского, сделанный из гильзы, который хранится в мемориальном музее святого.
12 июня, в День России, в Крыму прошло много массовых мероприятий. На Белой скале в Крыму развернули флаг в честь праздника.
12 июня, в День России, в Крыму прошло много массовых мероприятий. На Белой скале в Крыму развернули флаг в честь праздника.
На крутой горе Кастель загорелся лес. Все силы брошены на тушение 5 га пожарища.
На крутой горе Кастель загорелся лес. Все силы брошены на тушение 5 га пожарища.
Под Севастополем, в поселке Учкуевка в годовщину ракетной атаки ВСУ, в которой погибли люди, в том числе и дети, открыли часовню.
Под Севастополем, в поселке Учкуевка в годовщину ракетной атаки ВСУ, в которой погибли люди, в том числе и дети, открыли часовню.
"Артек" отметил век! На фото: праздничный концерт 16 июня 2025 года.
Засушливый год в Крыму. Общий объем наполнения крымских водохранилищ не превышает половины. На фото: обмелевшее водохранилище в Изобильном под Алуштой.
Засушливый год в Крыму. Общий объем наполнения крымских водохранилищ не превышает половины. На фото: обмелевшее водохранилище в Изобильном под Алуштой.
В музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
В музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
Крымская астрофизическая обсерватория отметила 80 лет со дня своего основания.
Крымская астрофизическая обсерватория отметила 80 лет со дня своего основания.
Эфиромасличные культуры убирают в Крыму традиционно в июне. Сначала розу...
Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как читают слабовидящие люди. Для них работают специальные библиотеки.
Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как читают слабовидящие люди. Для них работают специальные библиотеки.
День кинолога ежегодно отмечают 21 июня. Кинологические расчеты в различных подразделениях работают в плотной связке. На фото: овчарка Хан внимательно ищет то, что нельзя провозить через границу.
День кинолога ежегодно отмечают 21 июня. Кинологические расчеты в различных подразделениях работают в плотной связке. На фото: овчарка Хан внимательно ищет то, что нельзя провозить через границу.
А туристы едут и едут в Крым. Билеты на поезд бывает не достать. На фото: на перроне симферопольского вокзала.
А туристы едут и едут в Крым. Билеты на поезд бывает не достать. На фото: на перроне симферопольского вокзала.
И есть за чем ехать! Курортную инфраструктуру обновляют за деньги от продажи национализированных объектов.
И есть за чем ехать! Курортную инфраструктуру обновляют за деньги от продажи национализированных объектов.
Готовят новые туристические маршруты для тех, кто интересуется историей. На фото: музей "Неаполь Скифский" в Симферополе.
Готовят новые туристические маршруты для тех, кто интересуется историей. На фото: музей "Неаполь Скифский" в Симферополе.
Но, конечно же, главное – это море!
Но, конечно же, главное – это море!