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Первый месяц лета: фотографический июнь

Первый месяц лета: фотографический июнь - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Первый месяц лета: фотографический июнь

Наполненный первыми фруктами и цветами, первыми морскими купаниями и радостью каникул и отпусков – таким был июнь для крымчан и россиян. РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T22:35

2025-06-30T22:35

2025-06-30T22:35

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крым в истории: секреты, факты, фото

курская область

чп с поездами в брянской и курской областях

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Наполненный первыми фруктами и цветами, первыми морскими купаниями и радостью каникул и отпусков – таким был июнь для крымчан и россиян. Светлый месяц года (именно на него приходится летнее солнцестояние) омрачали атаки ВСУ и обострение конфликта на Ближнем Востоке. Но и хорошего было немало: в фотоленте РИА Новости Крым можно узнать о тех уже традиционных июньских событиях, которые происходят из года в год и каждый раз оставляют после себя приятные воспоминания, так и о казалось ранее небывалых новшествах, которые произошли в первый месяц лета 2025 года.

крым

курская область

ялта

симферополь

парк юрия гагарина в симферополе

санкт-петербург

севастополь

евпатория

учкуевка

феодосия

алупка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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