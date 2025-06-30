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Первый месяц лета: фотографический июнь - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Фотоленты
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Первый месяц лета: фотографический июнь
Первый месяц лета: фотографический июнь - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Первый месяц лета: фотографический июнь
Наполненный первыми фруктами и цветами, первыми морскими купаниями и радостью каникул и отпусков – таким был июнь для крымчан и россиян. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T22:35
2025-06-30T22:35
фотоленты
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чп с поездами в брянской и курской областях
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Наполненный первыми фруктами и цветами, первыми морскими купаниями и радостью каникул и отпусков – таким был июнь для крымчан и россиян. Светлый месяц года (именно на него приходится летнее солнцестояние) омрачали атаки ВСУ и обострение конфликта на Ближнем Востоке. Но и хорошего было немало: в фотоленте РИА Новости Крым можно узнать о тех уже традиционных июньских событиях, которые происходят из года в год и каждый раз оставляют после себя приятные воспоминания, так и о казалось ранее небывалых новшествах, которые произошли в первый месяц лета 2025 года.
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Первый месяц лета: фотографический июнь

Первый месяц лета в фотоленте РИА Новости Крым

22:35 30.06.2025
 
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Наполненный первыми фруктами и цветами, первыми морскими купаниями и радостью каникул и отпусков – таким был июнь для крымчан и россиян.
Светлый месяц года (именно на него приходится летнее солнцестояние) омрачали атаки ВСУ и обострение конфликта на Ближнем Востоке.
Но и хорошего было немало: в фотоленте РИА Новости Крым можно узнать о тех уже традиционных июньских событиях, которые происходят из года в год и каждый раз оставляют после себя приятные воспоминания, так и о казалось ранее небывалых новшествах, которые произошли в первый месяц лета 2025 года.
© Telegram Александр Хинштейн

Одна из главных новостей месяца – обрушение моста от теракта ВСУ в Брянской области. Погибли и пострадали люди.

Обрушение моста в Курской области
1 из 29

Одна из главных новостей месяца – обрушение моста от теракта ВСУ в Брянской области. Погибли и пострадали люди.

© Telegram Александр Хинштейн
© AP Photo Vahid Salemi

Непростые вести и с Ближнего Востока – Израиль и Иран обмениваются ударами. На фото: последствия одного из ракетных ударов по Тегерану.

Удары Израиля по Ирану
2 из 29

Непростые вести и с Ближнего Востока – Израиль и Иран обмениваются ударами. На фото: последствия одного из ракетных ударов по Тегерану.

© AP Photo Vahid Salemi
© AP Photo Ariel Schalit

Израильские силы безопасности осматривают разрушенные жилые дома, пострадавшие от ракеты, выпущенной из Ирана, в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива. (AP Photo/Ariel Schalit)

Израильские силы безопасности осматривают разрушенные жилые дома, пострадавшие от ракеты, выпущенной из Ирана, в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива
3 из 29

Израильские силы безопасности осматривают разрушенные жилые дома, пострадавшие от ракеты, выпущенной из Ирана, в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива. (AP Photo/Ariel Schalit)

© AP Photo Ariel Schalit
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку. Среди отправившихся в Мекку по квоте крымчан родители и родственники участников СВО. На фото: видеомост пресс-центра РИА Новости Крым Мекка-Симферополь-Москва.

Видеомост Мекка—Москва—Санкт-Петербург—Симферополь, посвященный хаджу и Курбан-байраму
4 из 29

500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку. Среди отправившихся в Мекку по квоте крымчан родители и родственники участников СВО. На фото: видеомост пресс-центра РИА Новости Крым Мекка-Симферополь-Москва.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Соборной мечети Симферополя впервые отметили один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам.

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
5 из 29

В Соборной мечети Симферополя впервые отметили один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Ялте прошла международная конференция городов Евразии. На ней представители 10 стран в Ялте подписали документ об охране культурного наследия, который затем передадут ООН.

Международная конференция городов Евразии Потенциал туризма - ставка на наследие в Ялте
6 из 29

В Ялте прошла международная конференция городов Евразии. На ней представители 10 стран в Ялте подписали документ об охране культурного наследия, который затем передадут ООН.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина. Обещают, что в нем появится фонтан и велодорожки.

В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
7 из 29

В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина. Обещают, что в нем появится фонтан и велодорожки.

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© РИА Новости Крым

В Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму площадью 800 квадратных метров.

Океанариум в Ялте
8 из 29

В Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму площадью 800 квадратных метров.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Из Севастополя в Санкт-Петербург в составе поезда №7/8 впервые отправился уникальный плацкартный вагон, внутренняя обстановка в котором стилизована под подводную лодку.

Уникальный вагон-подлодка отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
9 из 29

Из Севастополя в Санкт-Петербург в составе поезда №7/8 впервые отправился уникальный плацкартный вагон, внутренняя обстановка в котором стилизована под подводную лодку.

© РИА Новости Крым
© Telegram Михаил Развожаев

Логистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении культурно-образовательного кластера в Севастополе. Несмотря на это, уже сейчас начала работу хореографическая академия, а осенью планируется ввод в эксплуатацию музейного комплекса.

Строящийся в Севастополе музейный комплекс Российской галереи искусств
10 из 29

Логистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении культурно-образовательного кластера в Севастополе. Несмотря на это, уже сейчас начала работу хореографическая академия, а осенью планируется ввод в эксплуатацию музейного комплекса.

© Telegram Михаил Развожаев

На месте строящегося культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе прошел необычный и масштабный пленэр, который собрал более полусотни крымских художников, новичков и гуру.

В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный исторический пленэр
11 из 29

На месте строящегося культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе прошел необычный и масштабный пленэр, который собрал более полусотни крымских художников, новичков и гуру.

© РИА Новости Крым

В селе Воинка на севере Крыма работает волонтерский центр помощи бойцам СВО со столовой, постирочной и баней.

Центр помощи бойцам
12 из 29

В селе Воинка на севере Крыма работает волонтерский центр помощи бойцам СВО со столовой, постирочной и баней.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

На директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова напали львы. С тяжелыми травмами он в больнице.

Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков
13 из 29

На директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова напали львы. С тяжелыми травмами он в больнице.

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Очередная дата памяти известнейшего из крымчан – Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, святителя Луки Крымского. На фото: нательный крест святителя Луки Крымского, сделанный из гильзы, который хранится в мемориальном музее святого.

Нательный крест святителя Луки Крымского, сделанный из гильзы
14 из 29

Очередная дата памяти известнейшего из крымчан – Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, святителя Луки Крымского. На фото: нательный крест святителя Луки Крымского, сделанный из гильзы, который хранится в мемориальном музее святого.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© МЧС Республики Крым

12 июня, в День России, в Крыму прошло много массовых мероприятий. На Белой скале в Крыму развернули флаг в честь праздника.

На Белой скале в Крыму развернули флаг в честь Дня России
15 из 29

12 июня, в День России, в Крыму прошло много массовых мероприятий. На Белой скале в Крыму развернули флаг в честь праздника.

© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики Крым

На крутой горе Кастель загорелся лес. Все силы брошены на тушение 5 га пожарища.

Пожар на горе Кастель под Алуштой
16 из 29

На крутой горе Кастель загорелся лес. Все силы брошены на тушение 5 га пожарища.

© МЧС Республики Крым
© РИА Новости Крым

Под Севастополем, в поселке Учкуевка в годовщину ракетной атаки ВСУ, в которой погибли люди, в том числе и дети, открыли часовню.

В Учкуевке установили небольшую часовню в память о погибших во время ракетной атаки ВСУ
17 из 29

Под Севастополем, в поселке Учкуевка в годовщину ракетной атаки ВСУ, в которой погибли люди, в том числе и дети, открыли часовню.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

"Артек" отметил век! На фото: праздничный концерт 16 июня 2025 года.

Праздничный концерт в Артеке в честь 100-летия детского центра
18 из 29

"Артек" отметил век! На фото: праздничный концерт 16 июня 2025 года.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Засушливый год в Крыму. Общий объем наполнения крымских водохранилищ не превышает половины. На фото: обмелевшее водохранилище в Изобильном под Алуштой.

Алуштинское водохранилище
19 из 29

Засушливый год в Крыму. Общий объем наполнения крымских водохранилищ не превышает половины. На фото: обмелевшее водохранилище в Изобильном под Алуштой.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро

В музее Тавриды представили выставку фото из архивов Совинформбюро
20 из 29

В музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымская астрофизическая обсерватория отметила 80 лет со дня своего основания.

Граффити на жилых домах в поселке Научный Бахчисарайского района
21 из 29

Крымская астрофизическая обсерватория отметила 80 лет со дня своего основания.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Эфиромасличные культуры убирают в Крыму традиционно в июне. Сначала розу...

Уборка эфиромасличной розы в Крыму
22 из 29

Эфиромасличные культуры убирают в Крыму традиционно в июне. Сначала розу...

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

... а затем и лаванду.

Крымская лаванда
23 из 29

... а затем и лаванду.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как читают слабовидящие люди. Для них работают специальные библиотеки.

Тактильные книги помогают слепым от рождения людям представить, как выглядят предметы
24 из 29

Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как читают слабовидящие люди. Для них работают специальные библиотеки.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

День кинолога ежегодно отмечают 21 июня. Кинологические расчеты в различных подразделениях работают в плотной связке. На фото: овчарка Хан внимательно ищет то, что нельзя провозить через границу.

Мудрый и опытный Хан внимательно ищет то, что нельзя провозить через границу
25 из 29

День кинолога ежегодно отмечают 21 июня. Кинологические расчеты в различных подразделениях работают в плотной связке. На фото: овчарка Хан внимательно ищет то, что нельзя провозить через границу.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А туристы едут и едут в Крым. Билеты на поезд бывает не достать. На фото: на перроне симферопольского вокзала.

Прибытие поезда на вокзал Симферополя
26 из 29

А туристы едут и едут в Крым. Билеты на поезд бывает не достать. На фото: на перроне симферопольского вокзала.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

И есть за чем ехать! Курортную инфраструктуру обновляют за деньги от продажи национализированных объектов.

Лестница к морю в Алупке
27 из 29

И есть за чем ехать! Курортную инфраструктуру обновляют за деньги от продажи национализированных объектов.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Готовят новые туристические маршруты для тех, кто интересуется историей. На фото: музей "Неаполь Скифский" в Симферополе.

Неаполь Скифский
28 из 29

Готовят новые туристические маршруты для тех, кто интересуется историей. На фото: музей "Неаполь Скифский" в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Но, конечно же, главное – это море!

Люди на пляже
29 из 29

Но, конечно же, главное – это море!

© РИА Новости Крым
 
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Заголовок открываемого материала
22:35Первый месяц лета: фотографический июнь
22:22Крымский мост открыт
22:12Морской транспорт Севастополя возобновил работу
22:03Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов
21:55Территорию ЛНР полностью освободили
21:50Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
21:38Над морем и сушей – какими беспилотниками атакуют Крым и как их сбивают
21:21Воздушную тревогу объявили в Севастополе
21:16В Севастополе перекрыли рейд
21:08Крымский мост закрыт
20:56В Симферополе тестируют режим исключительно безналичной оплаты проезда
20:28Сколько школ отремонтируют в Севастополе в этом и следующем году
20:11В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится
19:56В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда
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19:10Участников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд
18:56Вкусный Крым: чем знаменит полуостров
18:35Летом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцевать
18:10Пять городов Крыма вошли в топ-направлений по бронированию отелей
17:53Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень
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