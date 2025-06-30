https://crimea.ria.ru/20250630/otvety-na-ege-i-falshivye-testy-aferisty-stali-chasche-obmanyvat-detey-1147572035.html
Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей
Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей
Несовершеннолетние россияне с начала года на четверть чаще становились жертвами мошенников, информирует официальный Telegram-канал Управления по борьбе с... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T09:34
2025-06-30T09:34
2025-06-30T09:02
мошенничество
киберпреступность
кибербезопасность
дети
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
цифровая безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Несовершеннолетние россияне с начала года на четверть чаще становились жертвами мошенников, информирует официальный Telegram-канал Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.По данным правоохранителей, чаще всего детям звонят от имени образовательной организации, органов государственной власти или операторов сотовой связи."Сейчас, например, используется образ фейкового психолога, который требует от ребенка пройти тестирование. После регистрации на фишинговом ресурсе имитируется атака на портал "Госуслуг", подключается поддельная техподдержка и "сотрудники правоохранительных органов". Запугивая несовершеннолетних, злоумышленники получают доступ к средствам родителей", - раскрыли в полиции одну из схем.Только за неделю с 16 по 23 июня в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей, сообщали в пресс-службе республиканского МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аферист получил срок за фейковые сделки с недвижимостьюХотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайтаДвое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мошенничество, киберпреступность, кибербезопасность, дети, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), цифровая безопасность, новости
Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей
Дистанционные мошенники стали чаще обманывать детей и подростков - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Несовершеннолетние россияне с начала года на четверть чаще становились жертвами мошенников, информирует официальный Telegram-канал Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.
"Количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних за 5 месяцев 2025 года выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вектор атак смещается на детей и подростков, но конечной целью остаются деньги родителей", - сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, чаще всего детям звонят от имени образовательной организации, органов государственной власти или операторов сотовой связи.
"Сейчас, например, используется образ фейкового психолога, который требует от ребенка пройти тестирование. После регистрации на фишинговом ресурсе имитируется атака на портал "Госуслуг", подключается поддельная техподдержка и "сотрудники правоохранительных органов". Запугивая несовершеннолетних, злоумышленники получают доступ к средствам родителей", - раскрыли в полиции одну из схем.
Также подростки все чаще становятся жертвами аферистов при продаже или покупке игровых аккаунтов или ценностей, при попытках купить доступ к "настоящим" заданиям и ответам ЕГЭ, в фальшивых магазинах с привлекательными ценами на брендовую одежду, гаджеты или косметику, а также при переходе по незнакомым ссылкам.
Только за неделю с 16 по 23 июня в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей
, сообщали в пресс-службе республиканского МВД.
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