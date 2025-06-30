Рейтинг@Mail.ru
Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250630/otvety-na-ege-i-falshivye-testy-aferisty-stali-chasche-obmanyvat-detey-1147572035.html
Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей
Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей
Несовершеннолетние россияне с начала года на четверть чаще становились жертвами мошенников, информирует официальный Telegram-канал Управления по борьбе с... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T09:34
2025-06-30T09:02
мошенничество
киберпреступность
кибербезопасность
дети
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
цифровая безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111379/15/1113791582_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_7302dc87f5deedb6f64b035207e30b41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Несовершеннолетние россияне с начала года на четверть чаще становились жертвами мошенников, информирует официальный Telegram-канал Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.По данным правоохранителей, чаще всего детям звонят от имени образовательной организации, органов государственной власти или операторов сотовой связи."Сейчас, например, используется образ фейкового психолога, который требует от ребенка пройти тестирование. После регистрации на фишинговом ресурсе имитируется атака на портал "Госуслуг", подключается поддельная техподдержка и "сотрудники правоохранительных органов". Запугивая несовершеннолетних, злоумышленники получают доступ к средствам родителей", - раскрыли в полиции одну из схем.Только за неделю с 16 по 23 июня в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей, сообщали в пресс-службе республиканского МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аферист получил срок за фейковые сделки с недвижимостьюХотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайтаДвое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111379/15/1113791582_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_c998ec72cda3d176e7d5ad53b0462d21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, киберпреступность, кибербезопасность, дети, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), цифровая безопасность, новости
Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей

Дистанционные мошенники стали чаще обманывать детей и подростков - МВД

09:34 30.06.2025
 
© Depositphotos / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном
© Depositphotos / Kobyakov
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Несовершеннолетние россияне с начала года на четверть чаще становились жертвами мошенников, информирует официальный Telegram-канал Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.
"Количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних за 5 месяцев 2025 года выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вектор атак смещается на детей и подростков, но конечной целью остаются деньги родителей", - сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, чаще всего детям звонят от имени образовательной организации, органов государственной власти или операторов сотовой связи.
"Сейчас, например, используется образ фейкового психолога, который требует от ребенка пройти тестирование. После регистрации на фишинговом ресурсе имитируется атака на портал "Госуслуг", подключается поддельная техподдержка и "сотрудники правоохранительных органов". Запугивая несовершеннолетних, злоумышленники получают доступ к средствам родителей", - раскрыли в полиции одну из схем.

Также подростки все чаще становятся жертвами аферистов при продаже или покупке игровых аккаунтов или ценностей, при попытках купить доступ к "настоящим" заданиям и ответам ЕГЭ, в фальшивых магазинах с привлекательными ценами на брендовую одежду, гаджеты или косметику, а также при переходе по незнакомым ссылкам.

Только за неделю с 16 по 23 июня в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей, сообщали в пресс-службе республиканского МВД.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму аферист получил срок за фейковые сделки с недвижимостью
Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта
Двое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей
 
МошенничествоКиберпреступностьКибербезопасностьдетиРоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Цифровая безопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:37Ландшафтный пожар под Алуштой локализовали - МЧС
09:34Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей
09:25Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия
09:13На Крымском мосту резко выросла очередь - время ожидания
09:02На Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе
08:39Беспорядки в Сербии: протестующие заблокировали дороги в 19 городах
08:20Как получить налоговый вычет: только 33% россиян знают о праве на него
07:59Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья
07:44Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиков
07:19Пять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем
07:16Пожар в Алуште сегодня: что происходит в зоне ЧП
07:10Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Кубани
06:57Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение
06:29Магнитные бури на Земле – прогноз на июль
06:07Крымский мост - ситуация после возобновления движения
00:57Крымский мост открыт
00:10Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
00:01Какой будет погода в Крыму в последний день июня
00:00Какой сегодня праздник: 30 июня
23:49Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния