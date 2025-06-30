https://crimea.ria.ru/20250630/otvety-na-ege-i-falshivye-testy-aferisty-stali-chasche-obmanyvat-detey-1147572035.html

Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей

Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей

Несовершеннолетние россияне с начала года на четверть чаще становились жертвами мошенников, информирует официальный Telegram-канал Управления по борьбе с... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T09:34

2025-06-30T09:34

2025-06-30T09:02

мошенничество

киберпреступность

кибербезопасность

дети

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

цифровая безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111379/15/1113791582_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_7302dc87f5deedb6f64b035207e30b41.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Несовершеннолетние россияне с начала года на четверть чаще становились жертвами мошенников, информирует официальный Telegram-канал Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.По данным правоохранителей, чаще всего детям звонят от имени образовательной организации, органов государственной власти или операторов сотовой связи."Сейчас, например, используется образ фейкового психолога, который требует от ребенка пройти тестирование. После регистрации на фишинговом ресурсе имитируется атака на портал "Госуслуг", подключается поддельная техподдержка и "сотрудники правоохранительных органов". Запугивая несовершеннолетних, злоумышленники получают доступ к средствам родителей", - раскрыли в полиции одну из схем.Только за неделю с 16 по 23 июня в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей, сообщали в пресс-службе республиканского МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аферист получил срок за фейковые сделки с недвижимостьюХотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайтаДвое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, киберпреступность, кибербезопасность, дети, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), цифровая безопасность, новости