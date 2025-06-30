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Новый гимн Крыма и задержание сотрудников Sputnik Азербайджан – главное

Новый гимн Крыма и задержание сотрудников Sputnik Азербайджан – главное - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Новый гимн Крыма и задержание сотрудников Sputnik Азербайджан – главное

В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект нового гимна и установили новый праздник. Азербайджанские силовики в Баку задержали по абсурдным... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T22:48

2025-06-30T22:48

2025-06-30T22:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня – РИА Новости Крым. В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект нового гимна и установили новый праздник. Азербайджанские силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов. Налог на недострои и штрафы за парковку у мусорных площадок ввели на полуострове.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимнаВ Крыму объявили победителей конкурса на лучший проект гимна – ими стали Народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди."На конкурс поступило нас 122 заявки, 94 заявки соответствовали положению. Победителями у нас стали Ольга Ковитиди и Илья Резник. Ковитиди написала музыку, Илья Резник написал слова", – рассказал подробности первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков.Новый праздник в КрымуГосударственный совет Крыма принял в первом и втором чтениях законопроект об установлении нового праздника – Дня многодетной семьи, который будет отмечаться 23 января. Соответствующее решение принято на сессии крымского парламента в понедельник.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, установление в Крыму данного праздника приурочено к дате издания указа президента России от 23 января 2024 года "О мерах социальной поддержки многодетных семей".Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в БакуАзербайджанские силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость, его заявление приводит РИА Новости.Комментируя ситуацию со Sputnik Азербайджан, в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявили, что азербайджанские силовики нарушили международные конвенции и декларации в отношении сотрудников агентства, и этот факт вызывает недоумение.В Крыму установили налог на недостроиДепутаты Государственного совета Крыма установили двухпроцентную налоговую ставку для юрлиц на объекты незавершенного строительства. Решение принято на сессии в понедельник.Согласно принятому закону, для жилых помещений и строений, многоквартирных, наемных и садовых домов, гаражей и машино-мест налоговая ставка устанавливается в размере 1%, для объектов незавершенного строительства – 2%.В Крыму ввели штрафы за парковку у мусорных площадокПарламент Крыма установил штрафы для автовладельцев, паркующих свои машины у контейнерных площадок и тем самым препятствующих своевременному вывозу мусора. Соответствующий законопроект принят на сессии Госсовета республики в понедельник.Для граждан установлен штраф в размере 2 тысячи рублей, для должностных лиц – 5 тысяч рублей, для юридических лиц – 20 тысяч рублей.При повторном нарушении размер штрафов соответственно увеличивается до 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей и 50 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250630/azovskoe-dorozhnoe-koltso-chto-sdelano-na-pervom-etape-rabot-1147600216.html

https://crimea.ria.ru/20250630/v-krymu-obyavili-zatyazhnoe-shtormovoe-iz-za-chrezvychaynoy-pozharnoy-opasnosti-1147589756.html

https://crimea.ria.ru/20250630/strashno-esli-plamya-poydet-vniz-kak-tushat-lesnoy-pozhar-pod-alushtoy-1147596828.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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