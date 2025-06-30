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Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T22:12
2025-06-30T22:12
2025-06-30T22:15
севастополь
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Во время остановки движения морского транспорта в Севастополе была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки
22:12 30.06.2025 (обновлено: 22:15 30.06.2025)