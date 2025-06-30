https://crimea.ria.ru/20250630/morskoy-transport-sevastopolya-vozobnovil-rabotu-1147608048.html

Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T22:12

2025-06-30T22:12

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севастополь

департамент транспорта севастополя

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паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Во время остановки движения морского транспорта в Севастополе была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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