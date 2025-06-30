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Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T22:12
2025-06-30T22:15
севастополь
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Во время остановки движения морского транспорта в Севастополе была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки

22:12 30.06.2025 (обновлено: 22:15 30.06.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Во время остановки движения морского транспорта в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
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СевастопольДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяМорской транспортПаромы и катера в Севастополе
 
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