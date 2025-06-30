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Магнитные бури на Земле – прогноз на июль - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Магнитные бури на Земле – прогноз на июль
Магнитные бури на Земле – прогноз на июль - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Магнитные бури на Земле – прогноз на июль
Две затяжные магнитные бури обрушатся на Землю в июле, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T06:29
2025-06-30T06:29
магнитные бури
земля
вспышки на солнце
институт солнечно-земной физики
солнце
космос
метеозависимость
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Две затяжные магнитные бури обрушатся на Землю в июле, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Кроме того, магнитосфера будет неспокойной 7, 12, 13, 21, 28 и 29 июля. Однако в эти дни уровень возмущений не достигнет штормовых значений и останется в "желтом" секторе. Прогноз может меняться в зависимости от активности Солнца, уточняют ученые.Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.В период магнитных бурь врачи рекомендуют нормаль отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения – зарядку – которые желательно выполнять каждое утро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриАстероид может столкнуться с Землей
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магнитные бури, земля, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, солнце, космос, метеозависимость, новости
Магнитные бури на Земле – прогноз на июль

На Землю в июле обрушатся затяжные магнитные бури - ученые

06:29 30.06.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФФотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
Фотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Две затяжные магнитные бури обрушатся на Землю в июле, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
По данным ученых, первая двухдневная магнитная буря ожидается 10 и 11 июля, второй затяжной космический удар случится 22 и 23 июля. При этом во всех этих случаях уровень геомагнитных возмущений не превысит слабого значения G1.
Кроме того, магнитосфера будет неспокойной 7, 12, 13, 21, 28 и 29 июля. Однако в эти дни уровень возмущений не достигнет штормовых значений и останется в "желтом" секторе. Прогноз может меняться в зависимости от активности Солнца, уточняют ученые.
Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
В период магнитных бурь врачи рекомендуют нормаль отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения – зарядку – которые желательно выполнять каждое утро.
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Магнитные буриЗемляВспышки на СолнцеИнститут солнечно-земной физикиСолнцекосмосМетеозависимостьНовости
 
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