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Магнитные бури на Земле – прогноз на июль

Магнитные бури на Земле – прогноз на июль - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Магнитные бури на Земле – прогноз на июль

Две затяжные магнитные бури обрушатся на Землю в июле, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T06:29

2025-06-30T06:29

2025-06-30T06:29

магнитные бури

земля

вспышки на солнце

институт солнечно-земной физики

солнце

космос

метеозависимость

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Две затяжные магнитные бури обрушатся на Землю в июле, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Кроме того, магнитосфера будет неспокойной 7, 12, 13, 21, 28 и 29 июля. Однако в эти дни уровень возмущений не достигнет штормовых значений и останется в "желтом" секторе. Прогноз может меняться в зависимости от активности Солнца, уточняют ученые.Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.В период магнитных бурь врачи рекомендуют нормаль отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения – зарядку – которые желательно выполнять каждое утро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриАстероид может столкнуться с Землей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, земля, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, солнце, космос, метеозависимость, новости