https://crimea.ria.ru/20250630/letom-v-sevastopole-besplatno-nauchat-plavat-i-tantsevat-1147599504.html

Летом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцевать

Летом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцевать - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Летом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцевать

Жителям и гостям Севастополя летом предложат бесплатные уроки плавания, танцев и коллективную зарядку по утрам. Об этом в рамках аппаратного совещания в... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T18:35

2025-06-30T18:35

2025-06-30T18:40

севастополь

новости севастополя

правительство севастополя

пляжи

плавание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110067/05/1100670502_0:61:3131:1822_1920x0_80_0_0_d391d6aa4955696a044cbed58bef7c91.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Жителям и гостям Севастополя летом предложат бесплатные уроки плавания, танцев и коллективную зарядку по утрам. Об этом в рамках аппаратного совещания в правительстве города рассказал начальник управления спорта Сергей Резниченко.Также, по его словам, в течение всего лета и осенью в 12 локациях города проходит акция-зарядка "С добрым утром". Всего проведут 550 таких зарядок без ограничения возраста, планируется привлечь 26 тысяч человек. Еще в городских парках можно присоединяться к проекту "Уроки танцев в парках" для детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет.В августе-октябре в парке Победы и сквере 60-летия СССР также устроят акцию по занятиям северной ходьбой "Бодрый шаг" для горожан и гостей города всех возрастов. Всего в Севастополе запланировано 355 физкультурных мероприятий с общим охватом 52 тысячи человек, а с 4 по 7 сентября Севастополь примет фестиваль культуры и спорта народов юга России, который объединит более 800 спортсменов из 19 субъектов Южного и Северокавказского федерального округов. Программу фестиваля опубликуют позже.Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, изменения грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе. Сейчас плаванием там бесплатно занимаются 760 детей. Но глава Крыма считает, что это не предел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спортаНовый спортивный комплекс открылся в СевастополеРоссияне могут вернуть деньги за оплату детских спортивных секций

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, пляжи, плавание