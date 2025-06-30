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Летом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцевать
Летом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцевать - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Летом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцевать
Жителям и гостям Севастополя летом предложат бесплатные уроки плавания, танцев и коллективную зарядку по утрам. Об этом в рамках аппаратного совещания в... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T18:35
2025-06-30T18:35
2025-06-30T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Жителям и гостям Севастополя летом предложат бесплатные уроки плавания, танцев и коллективную зарядку по утрам. Об этом в рамках аппаратного совещания в правительстве города рассказал начальник управления спорта Сергей Резниченко.Также, по его словам, в течение всего лета и осенью в 12 локациях города проходит акция-зарядка "С добрым утром". Всего проведут 550 таких зарядок без ограничения возраста, планируется привлечь 26 тысяч человек. Еще в городских парках можно присоединяться к проекту "Уроки танцев в парках" для детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет.В августе-октябре в парке Победы и сквере 60-летия СССР также устроят акцию по занятиям северной ходьбой "Бодрый шаг" для горожан и гостей города всех возрастов. Всего в Севастополе запланировано 355 физкультурных мероприятий с общим охватом 52 тысячи человек, а с 4 по 7 сентября Севастополь примет фестиваль культуры и спорта народов юга России, который объединит более 800 спортсменов из 19 субъектов Южного и Северокавказского федерального округов. Программу фестиваля опубликуют позже.Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, изменения грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе. Сейчас плаванием там бесплатно занимаются 760 детей. Но глава Крыма считает, что это не предел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спортаНовый спортивный комплекс открылся в СевастополеРоссияне могут вернуть деньги за оплату детских спортивных секций
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севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, пляжи, плавание
Летом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцевать
В Севастополе проводят бесплатные тренировки на свежем воздухе для всех желающих
18:35 30.06.2025 (обновлено: 18:40 30.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Жителям и гостям Севастополя летом предложат бесплатные уроки плавания, танцев и коллективную зарядку по утрам. Об этом в рамках аппаратного совещания в правительстве города рассказал начальник управления спорта Сергей Резниченко.
"Температура воды с 15 июля по 15 августа позволит нам провести акцию "Научись плавать". Три пляжа мы используем – "Омега", "Солнечный" и "Учкуевка". Все оборудованы укрытиями. Целевая аудитория – дети и подростки от 6 до 12 лет, 600 человек мы планируем охватить. Востребовано, запись идет. Не только севастопольцы, но и гости города могут воспользоваться, записаться и обучить своего ребенка азам плавания", – анонсировал одну из акций Резниченко.
Также, по его словам, в течение всего лета и осенью в 12 локациях города проходит акция-зарядка "С добрым утром". Всего проведут 550 таких зарядок без ограничения возраста, планируется привлечь 26 тысяч человек. Еще в городских парках можно присоединяться к проекту "Уроки танцев в парках" для детей и молодежи в возрасте от 8 до 35 лет.
"Уроки проводит Федерация акробатического рок-н-ролла и танцевального спорта. Профессиональные тренеры и спортсмены доступным языком учат всех желающих различным танцам и элементам эстетической гимнастики", – пояснил глава профильного управления.
В августе-октябре в парке Победы и сквере 60-летия СССР также устроят акцию по занятиям северной ходьбой "Бодрый шаг" для горожан и гостей города всех возрастов. Всего в Севастополе запланировано 355 физкультурных мероприятий с общим охватом 52 тысячи человек, а с 4 по 7 сентября Севастополь примет фестиваль культуры и спорта народов юга России, который объединит более 800 спортсменов из 19 субъектов Южного и Северокавказского федерального округов. Программу фестиваля опубликуют позже.
Спорт в Крыму
выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, изменения грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе. Сейчас плаванием там бесплатно занимаются 760 детей. Но глава Крыма считает, что это не предел.
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