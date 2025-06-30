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Крымский мост – в очереди почти 1400 автомашин - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост – в очереди почти 1400 автомашин
Крымский мост – в очереди почти 1400 автомашин - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Крымский мост – в очереди почти 1400 автомашин
На Крымскому мосту в очереди с двух сторон транспортного перехода проезда ждут почти 1400 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T15:10
2025-06-30T15:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту в очереди с двух сторон транспортного перехода проезда ждут почти 1400 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В ночь на понедельник движение по транспортному переходу через Керченский пролив останавливали более чем на час. Меры принимаются из соображений безопасности. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 23:00 29 июня до 0:00 30 июня силы российской ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря.Крымский мост является стратегическим объектом, на нем действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также проверяют паспорта.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту
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353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост – в очереди почти 1400 автомашин

Крымский мост – в очереди почти 1400 автомашин

15:10 30.06.2025 (обновлено: 15:15 30.06.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту в очереди с двух сторон транспортного перехода проезда ждут почти 1400 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 1012 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 368 транспортных средств. Ожидание более часа", – говорится в сообщении по состоянию на 15 часов.

В ночь на понедельник движение по транспортному переходу через Керченский пролив останавливали более чем на час. Меры принимаются из соображений безопасности. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 23:00 29 июня до 0:00 30 июня силы российской ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря.
Крымский мост является стратегическим объектом, на нем действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также проверяют паспорта.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов
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