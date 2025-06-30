https://crimea.ria.ru/20250630/krymskiy-most---zhdat-proezda-prikhoditsya-po-tri-chasa-1147588641.html

Крымский мост - ждать проезда приходится по три часа

Крымский мост - ждать проезда приходится по три часа - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Крымский мост - ждать проезда приходится по три часа

На Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сейчас стоят более 700 автомобилей, начала расти очередь и со стороны Керчи. Об этом сообщает Тelegram-канал... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T11:24

2025-06-30T11:24

2025-06-30T11:24

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

очереди на крымском мосту

логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сейчас стоят более 700 автомобилей, начала расти очередь и со стороны Керчи. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Два часа назад проезда со стороны Кубани ожидали 620 автомобилей. А по состоянию на семь часов утра стороны Тамани стояли почти 200 машин. НА выезд из Крыма очереди перед пунктом досмотра нет было.В ночь на понедельник движение по транспортному переходу через Керченский пролив останавливали более чем на час. Меры принимаются из соображений безопасности. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 23.00 29 июня до 0.00 30 июня силы ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря.Крымский мост является стратегическим объектом, на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также проверяют паспорта.Проезд по Крымскому мосту сейчас разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту

крымский мост

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, логистика, керчь, тамань