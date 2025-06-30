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Киселев: задержание сотрудников Sputnik в Баку – несправедливость - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Киселев: задержание сотрудников Sputnik в Баку – несправедливость
Киселев: задержание сотрудников Sputnik в Баку – несправедливость - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Киселев: задержание сотрудников Sputnik в Баку – несправедливость
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость, его... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T19:33
2025-06-30T19:44
мнения
дмитрий киселев
россия
азербайджан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость, его заявление приводит РИА Новости.И подчеркнул, что претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан не было и нет. Формальности удалось уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения.Тогда же стороны договорились продолжить работу Sputnik Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Баку, но закавказская республика не предоставила временную схему, рассказал Киселев. Sputnik продолжал работать в ожидании документа и в надежде на исполнение договоренностей, но внезапно произошел рейд азербайджанских силовиков.Ранее агентство Sputnik сообщило, что азербайджанские силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.В понедельник Министерство внутренних дел Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами "операции" в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан".Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алиев не прилетит в Москву на парад ПобедыВласти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"Азербайджан вводит ограничение на пребывание для граждан РФ
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мнения, дмитрий киселев, россия, азербайджан, сми
Киселев: задержание сотрудников Sputnik в Баку – несправедливость

Дмитрий Киселев назвал задержание сотрудников Sputnik в Баку несправедливостью

19:33 30.06.2025 (обновлено: 19:44 30.06.2025)
 
© РИА НовостиИгорь Картавых и Евгений Белоусов
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость, его заявление приводит РИА Новости.
"Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку, как несправедливость. <...> В редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как "сотрудников ФСБ" с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения", – сказал Киселев.
И подчеркнул, что претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан не было и нет. Формальности удалось уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения.
Тогда же стороны договорились продолжить работу Sputnik Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Баку, но закавказская республика не предоставила временную схему, рассказал Киселев. Sputnik продолжал работать в ожидании документа и в надежде на исполнение договоренностей, но внезапно произошел рейд азербайджанских силовиков.

"Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают", – подчеркнул Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".

Ранее агентство Sputnik сообщило, что азербайджанские силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
В понедельник Министерство внутренних дел Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами "операции" в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан".
Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.
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