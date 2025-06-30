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Как получить налоговый вычет: только 33% россиян знают о праве на него - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Как получить налоговый вычет: только 33% россиян знают о праве на него
Как получить налоговый вычет: только 33% россиян знают о праве на него - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Как получить налоговый вычет: только 33% россиян знают о праве на него
Жители России в большинстве своем не знают, что им доступна возможность получить налоговый вычет за спортивные занятия или за успешную сдачу нормативов ГТО, еще РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T08:20
2025-06-30T08:20
крым
федеральная налоговая служба (фнс)
налоговый вычет
общество
выплаты и компенсации
новости крыма
алла вертинская
народный фронт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Жители России в большинстве своем не знают, что им доступна возможность получить налоговый вычет за спортивные занятия или за успешную сдачу нормативов ГТО, еще меньший процент людей пользуются этой возможностью. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.Доля организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень тех, чьи клиенты имеют право на налоговый вычет, составила всего 4 процента от общего количества организаций, для которых оказание спортивных услуг — это основной вид деятельности, добавила она.Как уточнила руководитель исполкома Народного фронта в Крыму, согласно опросу, каждый второй опрошенный предприниматель сообщает, что граждане интересуются у них, включена ли их организация в этот перечень. В каких-то регионах подают в этот реестр менее 20 организаций, а отдельные субъекты - ни одной."Нежелание входить в реестр предприниматели объясняют сложностью механизма подачи заявки (44%), несоответствием критериев по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - ред.) или образованию сотрудников (25%), а 30% просто не считают нужным входить в реестр", - обозначила Вертинская, отметив, что озабоченность бизнеса также вызывает необходимость ежегодно подтверждать свое нахождение в этом перечне.По ее словам, другая проблема заключается в том, что граждане, получающие спортивные услуги в инфраструктуре детско-юношеских школ, не всегда могут получить налоговый вычет, так как эти учреждения перешли на основной ОКВЭД, связанный с образованием, а не со спортом.Ранее сообщалось, что, начиная с этого года россияне могут вернуть часть потраченных средств не только за абонементы в фитнес-клубы и секции, но и за успешную сдачу нормативов "Готов к труду и обороне" (ГТО). Но при этом обязательно нужно пройти диспансеризацию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым заявил, что нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в вопросе доступности спорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа "Земский тренер" в Крыму – что изменится в селах с 2025 годаВ России упростят оформление налогового вычета по двум категориямКрым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккея
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крым, федеральная налоговая служба (фнс), налоговый вычет, общество, выплаты и компенсации, новости крыма, алла вертинская, народный фронт
Как получить налоговый вычет: только 33% россиян знают о праве на него

Только 33% россиян знают о возможности получения налогового вычета

08:20 30.06.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота налоговой инспекции в Москве
Работа налоговой инспекции в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Жители России в большинстве своем не знают, что им доступна возможность получить налоговый вычет за спортивные занятия или за успешную сдачу нормативов ГТО, еще меньший процент людей пользуются этой возможностью. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

"Вопрос информированности населения стоит на первом месте. По данным опроса, проведенного Народным фронтом совместно со ВЦИОМ, только 33% жителей Российской Федерации знают о возможности получения налогового вычета. При этом за 2024 год обратились за получением налогового вычета менее 1% граждан, а это всего 350 человек по всей России", - сказала Вертинская.

Доля организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень тех, чьи клиенты имеют право на налоговый вычет, составила всего 4 процента от общего количества организаций, для которых оказание спортивных услуг — это основной вид деятельности, добавила она.
Как уточнила руководитель исполкома Народного фронта в Крыму, согласно опросу, каждый второй опрошенный предприниматель сообщает, что граждане интересуются у них, включена ли их организация в этот перечень. В каких-то регионах подают в этот реестр менее 20 организаций, а отдельные субъекты - ни одной.
"Нежелание входить в реестр предприниматели объясняют сложностью механизма подачи заявки (44%), несоответствием критериев по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - ред.) или образованию сотрудников (25%), а 30% просто не считают нужным входить в реестр", - обозначила Вертинская, отметив, что озабоченность бизнеса также вызывает необходимость ежегодно подтверждать свое нахождение в этом перечне.
По ее словам, другая проблема заключается в том, что граждане, получающие спортивные услуги в инфраструктуре детско-юношеских школ, не всегда могут получить налоговый вычет, так как эти учреждения перешли на основной ОКВЭД, связанный с образованием, а не со спортом.

"И только 19% россиян, по данным опроса, знают, что с этого года вводится новый налоговый вычет, по которому граждане, которые сдают ГТО на знак отличия, имеют право возврата денежных средств при прохождении диспансеризации", - подытожила Вертинская.

Ранее сообщалось, что, начиная с этого года россияне могут вернуть часть потраченных средств не только за абонементы в фитнес-клубы и секции, но и за успешную сдачу нормативов "Готов к труду и обороне" (ГТО). Но при этом обязательно нужно пройти диспансеризацию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым заявил, что нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в вопросе доступности спорта.
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КрымФедеральная налоговая служба (ФНС)Налоговый вычетОбществоВыплаты и компенсацииНовости КрымаАлла ВертинскаяНародный фронт
 
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