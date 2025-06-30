https://crimea.ria.ru/20250630/donbass-i-novorossiya-k-2030-godu-dolzhny-vyyti-na-srednerossiyskiy-uroven-1147600891.html
Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень
Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень всем основным показателям и по качеству жизни. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T17:53
2025-06-30T17:53
2025-06-30T18:12
новые регионы россии
владимир путин (политик)
новости
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1e/1147601278_192:0:3044:1604_1920x0_80_0_0_772d228cd566af02738d8475b5e69a0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень всем основным показателям и по качеству жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации.Он уточнил, что для достижения этих целей потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта. А также обеспечить развитие дорог, жилья, коммунального хозяйства.Глава государства напомнил, что ключевые цели были закреплены в программе социально-экономического развития исторических территорий, воссоединившихся с Россией. Все обозначенные задачи из данного перечня необходимо решить в полном объеме, добавил Путин.Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно выделит в этом году выше 2,3 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работНа ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублейЗалужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1e/1147601278_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_ba7dfc795c34279c9f55ef943eb1dc1c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, владимир путин (политик), новости, россия, общество
Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень
Путин: исторические территории должны выйти на среднероссийский уровень жизни к 2030 году
17:53 30.06.2025 (обновлено: 18:12 30.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень всем основным показателям и по качеству жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации.
"К 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожские области должны выйти на среднероссийский уровень по всем показателям и, разумеется, по качеству жизни людей", – заявил президент России.
Он уточнил, что для достижения этих целей потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта. А также обеспечить развитие дорог, жилья, коммунального хозяйства.
Глава государства напомнил, что ключевые цели были закреплены в программе социально-экономического развития исторических территорий, воссоединившихся с Россией. Все обозначенные задачи из данного перечня необходимо решить в полном объеме, добавил Путин.
"Также нам необходимо создать новые рабочие места с достойными заработными платами. В целом раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии", – заявил российский лидер.
Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно выделит в этом году выше 2,3 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: