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Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень

Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень всем основным показателям и по качеству жизни. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T17:53

2025-06-30T17:53

2025-06-30T18:12

новые регионы россии

владимир путин (политик)

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень всем основным показателям и по качеству жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации.Он уточнил, что для достижения этих целей потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта. А также обеспечить развитие дорог, жилья, коммунального хозяйства.Глава государства напомнил, что ключевые цели были закреплены в программе социально-экономического развития исторических территорий, воссоединившихся с Россией. Все обозначенные задачи из данного перечня необходимо решить в полном объеме, добавил Путин.Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно выделит в этом году выше 2,3 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Азовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работНа ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублейЗалужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ

новые регионы россии

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, владимир путин (политик), новости, россия, общество