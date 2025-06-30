https://crimea.ria.ru/20250630/besporyadki-v-serbii-protestuyuschie-zablokirovali-dorogi-v-19-gorodakh-1147581690.html

Беспорядки в Сербии: протестующие заблокировали дороги в 19 городах

Беспорядки в Сербии: протестующие заблокировали дороги в 19 городах - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Беспорядки в Сербии: протестующие заблокировали дороги в 19 городах

Вышедшие на протесты в Сербии студенты и представители оппозиции блокировали дороги и транспортные развязки в 19 городах страны. Об этом сообщает РИА Новости со РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T08:39

2025-06-30T08:39

2025-06-30T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Вышедшие на протесты в Сербии студенты и представители оппозиции блокировали дороги и транспортные развязки в 19 городах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные митингующих.Глава правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал госорганы снять блокаду трасс. По словам политика, нельзя "позволять экстремистам блокировать и парализовать страну и провоцировать насилие больших масштабов".28 июня истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом).В субботу активисты вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент. Протестующие перекрыли площадь Славия в центре столицы и прилегающие улицы. На акцию также вышли сторонники оппозиции. В протестах приняли участие 36 тысяч человек.Произошли столкновения протестующих с полицией. Демонстранты начали забрасывать полицейских камнями, фаерами и петардами, скандировать оскорбительные слоганы в адрес властей. По данным МВД, в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. В скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.Впоследствии власти сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.В воскресенье активисты выдвинули новое требование к властям — освободить всех манифестантов, задержанных с 28 на 29 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, протесты, александр вучич, новости, в мире