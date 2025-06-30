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Беспорядки в Сербии: протестующие заблокировали дороги в 19 городах - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Беспорядки в Сербии: протестующие заблокировали дороги в 19 городах
Беспорядки в Сербии: протестующие заблокировали дороги в 19 городах - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Беспорядки в Сербии: протестующие заблокировали дороги в 19 городах
Вышедшие на протесты в Сербии студенты и представители оппозиции блокировали дороги и транспортные развязки в 19 городах страны. Об этом сообщает РИА Новости со РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T08:39
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сербия
протесты
александр вучич
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Вышедшие на протесты в Сербии студенты и представители оппозиции блокировали дороги и транспортные развязки в 19 городах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные митингующих.Глава правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал госорганы снять блокаду трасс. По словам политика, нельзя "позволять экстремистам блокировать и парализовать страну и провоцировать насилие больших масштабов".28 июня истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом).В субботу активисты вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент. Протестующие перекрыли площадь Славия в центре столицы и прилегающие улицы. На акцию также вышли сторонники оппозиции. В протестах приняли участие 36 тысяч человек.Произошли столкновения протестующих с полицией. Демонстранты начали забрасывать полицейских камнями, фаерами и петардами, скандировать оскорбительные слоганы в адрес властей. По данным МВД, в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. В скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.Впоследствии власти сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.В воскресенье активисты выдвинули новое требование к властям — освободить всех манифестантов, задержанных с 28 на 29 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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сербия, протесты, александр вучич, новости, в мире
Беспорядки в Сербии: протестующие заблокировали дороги в 19 городах

В Сербии протестующие заблокировали дороги в 19 городах республики

08:39 30.06.2025
 
© gettyimages.com NurPhotoАкция протеста в Белграде, Сербия
Акция протеста в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© gettyimages.com NurPhoto
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Вышедшие на протесты в Сербии студенты и представители оппозиции блокировали дороги и транспортные развязки в 19 городах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные митингующих.
"Перекрыты 24 точки в Белграде и 18 городах республики от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке страны. Трассы блокируют в том числе с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов", - говорится в сообщении.
Глава правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал госорганы снять блокаду трасс. По словам политика, нельзя "позволять экстремистам блокировать и парализовать страну и провоцировать насилие больших масштабов".
28 июня истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом).
В субботу активисты вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент. Протестующие перекрыли площадь Славия в центре столицы и прилегающие улицы. На акцию также вышли сторонники оппозиции. В протестах приняли участие 36 тысяч человек.
Произошли столкновения протестующих с полицией. Демонстранты начали забрасывать полицейских камнями, фаерами и петардами, скандировать оскорбительные слоганы в адрес властей. По данным МВД, в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. В скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.
Впоследствии власти сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.
В воскресенье активисты выдвинули новое требование к властям — освободить всех манифестантов, задержанных с 28 на 29 июня.
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СербияПротестыАлександр ВучичНовостиВ мире
 
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