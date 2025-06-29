https://crimea.ria.ru/20250629/zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-rossii-1147574846.html

Землетрясение произошло на Юге России

Землетрясение произошло на Юге России - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Землетрясение произошло на Юге России

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае вечером в воскресенье, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T18:41

2025-06-29T18:41

2025-06-29T18:42

землетрясение

ставропольский край

происшествия

стихия

сейсмология

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае вечером в воскресенье, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.О разрушениях либо пострадавших к этому времени не сообщается. По данным сейсмоцентра, также незначительные толчки магнитудой до 2 баллов вечером в воскресенье зафиксированы на востоке и западе Турции.16 июня у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. 3 июня землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. 23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируСильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в АнкареЖдать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции

ставропольский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, ставропольский край, происшествия, стихия, сейсмология, новости