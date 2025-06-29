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Землетрясение произошло на Юге России - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Землетрясение произошло на Юге России
Землетрясение произошло на Юге России - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Землетрясение произошло на Юге России
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае вечером в воскресенье, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T18:41
2025-06-29T18:42
землетрясение
ставропольский край
происшествия
стихия
сейсмология
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае вечером в воскресенье, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.О разрушениях либо пострадавших к этому времени не сообщается. По данным сейсмоцентра, также незначительные толчки магнитудой до 2 баллов вечером в воскресенье зафиксированы на востоке и западе Турции.16 июня у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. 3 июня землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. 23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируСильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в АнкареЖдать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции
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РИА Новости Крым
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землетрясение, ставропольский край, происшествия, стихия, сейсмология, новости
Землетрясение произошло на Юге России

В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3 – европейский сейсмоцентр

18:41 29.06.2025 (обновлено: 18:42 29.06.2025)
 
© Фото: европейский сейсмоцентрВ Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3
В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3
© Фото: европейский сейсмоцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае вечером в воскресенье, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы в 14.19 по всемирному времени (или в 17.19 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 километров, в 60 километрах к северо-востоку от Ставрополя и в 17 километрах от населенного пункта Труновское.
О разрушениях либо пострадавших к этому времени не сообщается. По данным сейсмоцентра, также незначительные толчки магнитудой до 2 баллов вечером в воскресенье зафиксированы на востоке и западе Турции.
16 июня у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. 3 июня землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес.
23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".
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ЗемлетрясениеСтавропольский крайПроисшествияСтихияСейсмологияНовости
 
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