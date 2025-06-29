https://crimea.ria.ru/20250629/vy-nuzhny-rodnomu-gorodu-razvozhaev-pozdravil-vypusknikov-sevastopolya-1147567749.html

Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя

Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя

2396 юных севастопольцев окончили школу в этом году, 389 выпускников – с медалями. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T11:24

2025-06-29T11:24

2025-06-29T11:24

севастополь

михаил развожаев

школа

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новости севастополя

общество

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 2396 юных севастопольцев окончили школу в этом году, 389 выпускников – с медалями. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Сейчас в городе проходят выпускные вечера. "В ближайшее время вам предстоит учиться в вузах — гражданских или военных, в нашем городе или нет — зависит от вашего выбора. Но где бы вы ни были, кем бы ни решили стать — всегда помните о том, что вы нужны родному городу. Севастополь развивается и я уверен, что у нашего города великолепное будущее, для молодых специалистов у нас будет достойная работа", - написал он в своем Telegram-канале.Школы Крыма в эти дни покидают около 30 тысяч выпускников, чтобы начать новый важный этап жизни. Все они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и России, в формирование нового Русского мира, заявляли власти республики в своих поздравительных обращениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 балловСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭМатвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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