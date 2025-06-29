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Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя
Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя
2396 юных севастопольцев окончили школу в этом году, 389 выпускников – с медалями. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T11:24
2025-06-29T11:24
2025-06-29T11:24
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михаил развожаев
школа
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общество
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 2396 юных севастопольцев окончили школу в этом году, 389 выпускников – с медалями. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Сейчас в городе проходят выпускные вечера. "В ближайшее время вам предстоит учиться в вузах — гражданских или военных, в нашем городе или нет — зависит от вашего выбора. Но где бы вы ни были, кем бы ни решили стать — всегда помните о том, что вы нужны родному городу. Севастополь развивается и я уверен, что у нашего города великолепное будущее, для молодых специалистов у нас будет достойная работа", - написал он в своем Telegram-канале.Школы Крыма в эти дни покидают около 30 тысяч выпускников, чтобы начать новый важный этап жизни. Все они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и России, в формирование нового Русского мира, заявляли власти республики в своих поздравительных обращениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 балловСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭМатвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге
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севастополь, михаил развожаев, школа, выпускной, новости севастополя, общество, образование в крыму и севастополе
Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя
В Севастополе в этом году окончили школу 2396 выпускников - Развожаев