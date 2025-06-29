Рейтинг@Mail.ru
Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250629/vy-nuzhny-rodnomu-gorodu-razvozhaev-pozdravil-vypusknikov-sevastopolya-1147567749.html
Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя
Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя
2396 юных севастопольцев окончили школу в этом году, 389 выпускников – с медалями. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T11:24
2025-06-29T11:24
севастополь
михаил развожаев
школа
выпускной
новости севастополя
общество
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1d/1147567431_15:0:811:448_1920x0_80_0_0_c8b2ccd6dd2cc051c4a4c8680c2f4ec6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 2396 юных севастопольцев окончили школу в этом году, 389 выпускников – с медалями. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Сейчас в городе проходят выпускные вечера. "В ближайшее время вам предстоит учиться в вузах — гражданских или военных, в нашем городе или нет — зависит от вашего выбора. Но где бы вы ни были, кем бы ни решили стать — всегда помните о том, что вы нужны родному городу. Севастополь развивается и я уверен, что у нашего города великолепное будущее, для молодых специалистов у нас будет достойная работа", - написал он в своем Telegram-канале.Школы Крыма в эти дни покидают около 30 тысяч выпускников, чтобы начать новый важный этап жизни. Все они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и России, в формирование нового Русского мира, заявляли власти республики в своих поздравительных обращениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 балловСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭМатвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1d/1147567431_115:0:712:448_1920x0_80_0_0_d8bbfb7485a35ada638d8f680dd5d359.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, школа, выпускной, новости севастополя, общество, образование в крыму и севастополе
Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя

В Севастополе в этом году окончили школу 2396 выпускников - Развожаев

11:24 29.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в этом году окончили школу 2396 выпускников
В Севастополе в этом году окончили школу 2396 выпускников
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 2396 юных севастопольцев окончили школу в этом году, 389 выпускников – с медалями. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Выпускные прошли уже практически во всех школах. В этом году у нас 2396 выпускников. Из них 389 медалистов – 233 "золотых" и 156 "серебряных", – проинформировал губернатор.

Сейчас в городе проходят выпускные вечера.
"В ближайшее время вам предстоит учиться в вузах — гражданских или военных, в нашем городе или нет — зависит от вашего выбора. Но где бы вы ни были, кем бы ни решили стать — всегда помните о том, что вы нужны родному городу. Севастополь развивается и я уверен, что у нашего города великолепное будущее, для молодых специалистов у нас будет достойная работа", - написал он в своем Telegram-канале.
Школы Крыма в эти дни покидают около 30 тысяч выпускников, чтобы начать новый важный этап жизни. Все они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и России, в формирование нового Русского мира, заявляли власти республики в своих поздравительных обращениях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов
Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ
Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге
 
СевастопольМихаил РазвожаевШколаВыпускнойНовости СевастополяОбществоОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:09Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
12:52Горят "Казаки" и турецкие Kirpi – колоссальные потери Киева за сутки
12:39В Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием
12:11Еще один населенный пункт освобожден в Донбассе
12:08"Кинжалы" нанесли массированный удар по нефтезаводам и ВПК Украины
11:54Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса
11:37Новая атака ВСУ на Брянск – ранены двое
11:24Вы нужны родному городу: Развожаев поздравил выпускников Севастополя
11:05Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
10:33Истребитель F-16 разбился во время атаки на Украину сегодня
10:21Беспорядки в Сербии – что происходит в Белграде
10:04В Крыму с 1 июля подорожает электроэнергия
09:35Атомные ледоколы и защита: Путин обозначил цели судостроительной отрасли
09:18Крымский мост - ситуация утром в воскресенье
09:12Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели от Киева до Львова
08:57"Achtung, Tschоub!": память о герое Крыма в День партизан и подпольщиков
08:34Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе
08:07В Севастополе непогода остановила паром
07:3790% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей
07:12Беспилотник уничтожен над Крымом
Лента новостейМолния