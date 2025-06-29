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Вучич оценил последствия массовых протестов в Сербии - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Вучич оценил последствия массовых протестов в Сербии
Вучич оценил последствия массовых протестов в Сербии - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Вучич оценил последствия массовых протестов в Сербии
Протесты, которые захлестнули Сербию, привели к серьезному снижению вливаний иностранных инвестиций. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T14:27
2025-06-29T14:12
сербия
александр вучич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Протесты, которые захлестнули Сербию, привели к серьезному снижению вливаний иностранных инвестиций. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время обращения к гражданам после массовых беспорядков ночью в Белграде.При этом вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич отметил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 правоохранителей. Протестующие уничтожили большое количество оснащения жандармов, в том числе три автомобиля. Утром в воскресенье директор полиции Сербии Драган Васильевич сообщил, что в столкновениях в Белграде шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы. По его словам, полиция применила силу после попытки демонстрантов пробить кордон. Протестующие забросали правоохранителей у парка перед администрацией президента петардами, камнями, фаерами, полиция в ответ применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу, затем выставила кордоны, после чего демонстранты стали расходиться.Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.К настоящему времени жизнь в Белграде была нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города.Сербские студенты, блокирующие работу вузов страны более полугода, вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент в субботу. Протестующие перекрыли площадь Славия в центре столицы и прилегающие улицы. Президент страны Александр Вучич заявил, что ждет насилия со стороны протестующих к концу дня 28 июня. На акцию вышли сторонники оппозиции. В протестах приняли участие 36 тысяч человек.27 июня, госпредприятие "Србиявоз" предупредило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране.Глава МВД Ивица Дачич призвал демонстрантов не нападать на сотрудников полиции и госструктуры, предупредив, что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". Об этом же заявил глава полиции Драган Васильевич и Высшая прокуратура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сербия, александр вучич, протесты, в мире, происшествия, новости, инвестиции, экономика, политика
Вучич оценил последствия массовых протестов в Сербии

Массовые протесты в Серии привели к снижению иностранных инвестиций на 46% - Вучич

14:27 29.06.2025
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Протесты, которые захлестнули Сербию, привели к серьезному снижению вливаний иностранных инвестиций. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время обращения к гражданам после массовых беспорядков ночью в Белграде.
"У нас большие проблемы, на 46% ниже объем инвестиций, чем в прошлом году из-за блокады (инфраструктуры - ред.), разорения и уничтожения страны в предыдущие семь месяцев", - цитирует Вучича РИА Новости.
При этом вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич отметил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 правоохранителей. Протестующие уничтожили большое количество оснащения жандармов, в том числе три автомобиля.
"При беспорядках пострадали всего 48 сотрудников МВД: 38 жандармов... Один сотрудник получил тяжелые травмы, речь идет о травме головы, переломе скулы, скорее всего от камня или плитки, брошенной в него. . Задержаны 77 участников несогласованной акции, из них один несовершеннолетний, против 35 задержанных будут возбуждены уголовные дела", - заявил Дачич.
Утром в воскресенье директор полиции Сербии Драган Васильевич сообщил, что в столкновениях в Белграде шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы. По его словам, полиция применила силу после попытки демонстрантов пробить кордон. Протестующие забросали правоохранителей у парка перед администрацией президента петардами, камнями, фаерами, полиция в ответ применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу, затем выставила кордоны, после чего демонстранты стали расходиться.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.
К настоящему времени жизнь в Белграде была нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города.
Сербские студенты, блокирующие работу вузов страны более полугода, вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент в субботу. Протестующие перекрыли площадь Славия в центре столицы и прилегающие улицы. Президент страны Александр Вучич заявил, что ждет насилия со стороны протестующих к концу дня 28 июня. На акцию вышли сторонники оппозиции. В протестах приняли участие 36 тысяч человек.
27 июня, госпредприятие "Србиявоз" предупредило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране.
Глава МВД Ивица Дачич призвал демонстрантов не нападать на сотрудников полиции и госструктуры, предупредив, что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". Об этом же заявил глава полиции Драган Васильевич и Высшая прокуратура.
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