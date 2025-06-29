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Вучич оценил последствия массовых протестов в Сербии

Вучич оценил последствия массовых протестов в Сербии - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Вучич оценил последствия массовых протестов в Сербии

Протесты, которые захлестнули Сербию, привели к серьезному снижению вливаний иностранных инвестиций. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T14:27

2025-06-29T14:27

2025-06-29T14:12

сербия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Протесты, которые захлестнули Сербию, привели к серьезному снижению вливаний иностранных инвестиций. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время обращения к гражданам после массовых беспорядков ночью в Белграде.При этом вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич отметил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 правоохранителей. Протестующие уничтожили большое количество оснащения жандармов, в том числе три автомобиля. Утром в воскресенье директор полиции Сербии Драган Васильевич сообщил, что в столкновениях в Белграде шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы. По его словам, полиция применила силу после попытки демонстрантов пробить кордон. Протестующие забросали правоохранителей у парка перед администрацией президента петардами, камнями, фаерами, полиция в ответ применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу, затем выставила кордоны, после чего демонстранты стали расходиться.Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.К настоящему времени жизнь в Белграде была нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города.Сербские студенты, блокирующие работу вузов страны более полугода, вышли на протесты в Белграде с требованием досрочных выборов в парламент в субботу. Протестующие перекрыли площадь Славия в центре столицы и прилегающие улицы. Президент страны Александр Вучич заявил, что ждет насилия со стороны протестующих к концу дня 28 июня. На акцию вышли сторонники оппозиции. В протестах приняли участие 36 тысяч человек.27 июня, госпредприятие "Србиявоз" предупредило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране.Глава МВД Ивица Дачич призвал демонстрантов не нападать на сотрудников полиции и госструктуры, предупредив, что "каждый, кто совершит преступление, понесет наказание". Об этом же заявил глава полиции Драган Васильевич и Высшая прокуратура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, александр вучич, протесты, в мире, происшествия, новости, инвестиции, экономика, политика