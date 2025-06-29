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Встреча Путина и Трампа – Ушаков обозначил перспективу - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Встреча Путина и Трампа – Ушаков обозначил перспективу
Встреча Путина и Трампа – Ушаков обозначил перспективу - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Встреча Путина и Трампа – Ушаков обозначил перспективу
Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом вполне может состояться в любой момент. Об этом заявил в воскресенье... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T13:49
2025-06-29T13:49
юрий ушаков
владимир путин (политик)
дональд трамп
россия
сша
переговоры путина и трампа
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом вполне может состояться в любой момент. Об этом заявил в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков.Помощник президента РФ также не исключил, что встреча лидеров двух стран может состояться без предварительной подготовки."Понимаете, это во многом зависит от лидеров. Ведь может быть подготовленной встреча, к которой действительно команды будут серьезно готовиться и вырабатывать ту или иную договоренность или договоренности. А может быть и лидеры условятся: "А давай просто повидаемся сейчас и сами обо всем поговорим, а потом раздадим команды своим подчиненным". (Такой вариант - ред.) тоже возможен", - отметил Ушаков.По его словам, Россия и США продолжат работу над устранением "раздражителей" в отношениях. Москва ждет сигнала от Госдепартамента, "потому что это именно Госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу".Также Ушаков подчеркнул, что рабочие контакты между Москвой и Вашингтоном сейчас идут постоянно, диалог сторон пока не привел к радикальным изменениям в двусторонних отношениях, но идет нормальный дружеский разговор. При этом какие-то поставки вооружений Украине со стороны США продолжаются, но какие-то - уже нет, констатировал он.Президент России Владимир Путин 27 июня заявил о готовности к контактам и личной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Он также подчеркнул искреннее стремление Трампа помочь в урегулировании ситуации на Украине. 25 июня президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что не сомневается в намерении президента России урегулировать конфликт на Украине. Он также заявил, что планирует провести новый разговор с российским лидером, не указав сроки возможной беседы.4 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ, лидеры двух стран обсудили попытку Киева сорвать переговоры в Стамбуле, удары ВСУ по аэродромам РФ и в целом урегулирование ситуации на Украине. По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диалог России и США: в Кремле рассказали о предложении ВашингтонаТрамп заявил о понимании реакции Путина на атаки КиеваЗеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, Трампом и Эрдоганом
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юрий ушаков, владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша, переговоры путина и трампа, политика, внешняя политика, новости
Встреча Путина и Трампа – Ушаков обозначил перспективу

Встреча Путина и Трампа вполне может состояться в любой момент – Ушаков

13:49 29.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом вполне может состояться в любой момент. Об этом заявил в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вопрос на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел. Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять. Я думаю, эта встреча вполне может состояться. Где и когда - сказать пока трудно, конечно. Это в любой момент может быть", - сказал Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Помощник президента РФ также не исключил, что встреча лидеров двух стран может состояться без предварительной подготовки.
"Понимаете, это во многом зависит от лидеров. Ведь может быть подготовленной встреча, к которой действительно команды будут серьезно готовиться и вырабатывать ту или иную договоренность или договоренности. А может быть и лидеры условятся: "А давай просто повидаемся сейчас и сами обо всем поговорим, а потом раздадим команды своим подчиненным". (Такой вариант - ред.) тоже возможен", - отметил Ушаков.
По его словам, Россия и США продолжат работу над устранением "раздражителей" в отношениях. Москва ждет сигнала от Госдепартамента, "потому что это именно Госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу".
Также Ушаков подчеркнул, что рабочие контакты между Москвой и Вашингтоном сейчас идут постоянно, диалог сторон пока не привел к радикальным изменениям в двусторонних отношениях, но идет нормальный дружеский разговор. При этом какие-то поставки вооружений Украине со стороны США продолжаются, но какие-то - уже нет, констатировал он.
Президент России Владимир Путин 27 июня заявил о готовности к контактам и личной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Он также подчеркнул искреннее стремление Трампа помочь в урегулировании ситуации на Украине.
25 июня президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что не сомневается в намерении президента России урегулировать конфликт на Украине. Он также заявил, что планирует провести новый разговор с российским лидером, не указав сроки возможной беседы.
4 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ, лидеры двух стран обсудили попытку Киева сорвать переговоры в Стамбуле, удары ВСУ по аэродромам РФ и в целом урегулирование ситуации на Украине. По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.
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Юрий УшаковВладимир Путин (политик)Дональд ТрампРоссияСШАПереговоры Путина и ТрампаПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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