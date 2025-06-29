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Вертолеты улетели: пожар в Алуште ночью будут тушить с земли

Вертолеты улетели: пожар в Алуште ночью будут тушить с земли - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Вертолеты улетели: пожар в Алуште ночью будут тушить с земли

С наступлением темноты вертолеты, которые тушили пожар в Алуште, улетели, они вернутся на место утром. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T21:33

2025-06-29T21:33

2025-06-29T21:40

крым

пожар

алушта

пожар на горе кастель под алуштой

происшествия

ольга (шевцова) славгородская

минэкологии крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. С наступлением темноты вертолеты, которые тушили пожар в Алуште, улетели, они вернутся на место утром. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. По ее данным, ночью спасатели будут тушить лес с земли.Шевцова отметила, что пожар пылает рядом с особо охраняемой природной территорией (ООПТ) "Кастель" и заходит на земли государственного лесного фонда.О возгорании сухой растительности в поселке городского типа Лазурное у горы Кастель спасателям сообщили в 15:03 в воскресенье. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Тушение осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с, сообщали в МЧС. Позже площадь возгорания выросла до пяти гектаров. Дальнейшего распространения огня не допущено, угрозы населенному пункту нет.Сейчас на месте работают 307 специалистов и 50 единиц техники. Два вертолета Ми-8 до отлета вылили на очаг пожара порядка 111 тонн воды.Как ранее сообщала РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, в Алушту для борьбы с ландшафтным пожаром привлечен личный состав группировок пожарных из Бахчисарая, Белогорска, Алушты, Судака и Симферополя. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма.Сейчас рассматривается несколько предварительных версий возникновения пожара. Одна из них – человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.Все о пожаре в Алуште к этому часу – здесь>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часуВ МЧС назвали предварительную причину пожара под АлуштойПожар на горе Кастель под Алуштой – видео

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пожар, алушта, пожар на горе кастель под алуштой, происшествия, ольга (шевцова) славгородская, минэкологии крыма, новости крыма