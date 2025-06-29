Вертолеты улетели: пожар в Алуште ночью будут тушить с земли
Пожар в Алуште ночью будут тушить с земли – минэкологии Крыма
21:33 29.06.2025 (обновлено: 21:40 29.06.2025)
© МЧС Республики КрымПожар на горе Кастель под Алуштой
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. С наступлением темноты вертолеты, которые тушили пожар в Алуште, улетели, они вернутся на место утром. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.
По ее данным, ночью спасатели будут тушить лес с земли.
"В пять утра первый вертолет снова прилетит и приступит к тушению пожара. Очень надеемся, что ночь будет более-менее спокойной, локализацию пока, конечно же, не объявляем. На ночь здесь остаются люди и будут продолжать тушить пожар. Горники работают, так как здесь труднодоступная местность", - сказала она в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале.
Шевцова отметила, что пожар пылает рядом с особо охраняемой природной территорией (ООПТ) "Кастель" и заходит на земли государственного лесного фонда.
"Предварительно площадь на нынешнюю минуту порядка 5 гектаров, порядка 30 процентов от этой площади – это земли государственного лесного фонда. Рядом здесь ООПТ "Кастель", пока не понимаем в границах этой зоны произошел пожар или нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", - отметила министр.
О возгорании сухой растительности в поселке городского типа Лазурное у горы Кастель спасателям сообщили в 15:03 в воскресенье. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Тушение осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с, сообщали в МЧС. Позже площадь возгорания выросла до пяти гектаров. Дальнейшего распространения огня не допущено, угрозы населенному пункту нет.
Сейчас на месте работают 307 специалистов и 50 единиц техники. Два вертолета Ми-8 до отлета вылили на очаг пожара порядка 111 тонн воды.
Как ранее сообщала РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, в Алушту для борьбы с ландшафтным пожаром привлечен личный состав группировок пожарных из Бахчисарая, Белогорска, Алушты, Судака и Симферополя. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма.
Сейчас рассматривается несколько предварительных версий возникновения пожара. Одна из них – человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Все о пожаре в Алуште к этому часу – здесь>>
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