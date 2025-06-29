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Верка Сердючка ответила на критику своих песен на русском языке - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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Верка Сердючка ответила на критику своих песен на русском языке
Верка Сердючка ответила на критику своих песен на русском языке - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Верка Сердючка ответила на критику своих песен на русском языке
Украинский певец Александр Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, нецензурно прокомментировал критику из-за песен на русском языке во время своего... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T18:18
2025-06-29T18:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Украинский певец Александр Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, нецензурно прокомментировал критику из-за песен на русском языке во время своего концерта в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.Украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть из эфиров украинских каналов. С 2024 года в эфире даже приглашенным спикерам можно будет говорить исключительно на украинском.В начале июня этого года уполномоченный по защите государственного языка на Украине заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте украинского певца.В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, во всех сферах общественной жизни страны должен использоваться только украинский язык.После этого в стране значительно выросло количество жалоб на использование русского языка. Офис языкового омбудсмена Украины сообщил, что за год этот показатель вырос на 30% - с 2846 до 3692. Руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент Крымского федерального университета, социолог Наталья Киселева назвала это обострением синдрома русофобии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вам делать нечего?" - Верка Сердючка о запрете российских фильмов на УкраинеРФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
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украина, русский язык, в мире, новости, одесса, сми
Верка Сердючка ответила на критику своих песен на русском языке

Верка Сердючка матерной песней ответила на критику из-за исполнения на русском языке

18:18 29.06.2025 (обновлено: 18:19 29.06.2025)
 
© РИА Новости . Владимир АстапковичВерка Сердючка . Архивное фото
Верка Сердючка . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Украинский певец Александр Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, нецензурно прокомментировал критику из-за песен на русском языке во время своего концерта в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.
"Из песни слов не выбросишь", — сказал он, после чего пропел строчки "Если не любят нас", используя ненормативную лексику.
Украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть из эфиров украинских каналов. С 2024 года в эфире даже приглашенным спикерам можно будет говорить исключительно на украинском.
В начале июня этого года уполномоченный по защите государственного языка на Украине заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте украинского певца.
В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, во всех сферах общественной жизни страны должен использоваться только украинский язык.
После этого в стране значительно выросло количество жалоб на использование русского языка. Офис языкового омбудсмена Украины сообщил, что за год этот показатель вырос на 30% - с 2846 до 3692. Руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент Крымского федерального университета, социолог Наталья Киселева назвала это обострением синдрома русофобии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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