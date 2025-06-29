https://crimea.ria.ru/20250629/verka-serdyuchka-otvetila-na-kritiku-iz-za-svoikh-pesen-na-russkom-yazyke-1147574177.html

Верка Сердючка ответила на критику своих песен на русском языке

Верка Сердючка ответила на критику своих песен на русском языке - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Верка Сердючка ответила на критику своих песен на русском языке

Украинский певец Александр Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, нецензурно прокомментировал критику из-за песен на русском языке во время своего... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T18:18

2025-06-29T18:18

2025-06-29T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Украинский певец Александр Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, нецензурно прокомментировал критику из-за песен на русском языке во время своего концерта в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.Украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть из эфиров украинских каналов. С 2024 года в эфире даже приглашенным спикерам можно будет говорить исключительно на украинском.В начале июня этого года уполномоченный по защите государственного языка на Украине заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте украинского певца.В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, во всех сферах общественной жизни страны должен использоваться только украинский язык.После этого в стране значительно выросло количество жалоб на использование русского языка. Офис языкового омбудсмена Украины сообщил, что за год этот показатель вырос на 30% - с 2846 до 3692. Руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент Крымского федерального университета, социолог Наталья Киселева назвала это обострением синдрома русофобии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вам делать нечего?" - Верка Сердючка о запрете российских фильмов на УкраинеРФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, русский язык, в мире, новости, одесса, сми